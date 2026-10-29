Muere Patrick Stewart, estrella de X-Men o Star Trek, a los 86 años

Archivo - 17 January 2020, Berlin: English actor Patrick Stewart arrives for the "Star Trek: Picard" event at the Zoo Palast. Photo: Paul Zinken/dpa - Paul Zinken/dpa - Archivo

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

El actor británico Patrick Stewart, conocido por encarnar al capitán Jean-Luc Picard en 'Star Trek' y al profesor Charles Xavier en la saga 'X-Men', ha muerto a los 86 años.

El intérprete falleció el miércoles 28 de octubre en su domicilio de Los Ángeles, según ha anunciado su portavoz, Kelly Bush Novak, en un comunicado difundido este jueves. "Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo los amorosos cuidados de su querida esposa Sunny, tras un breve y doloroso recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", señala el texto.

La familia destacó "la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, en su arte y en su vida".