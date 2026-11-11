Muere Stacy Keach, el alcaide de Prison Break y mítico detective Mike Hammer, a los 85 años - CONTACTO

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Stacy Keach, actor estadounidense conocido por sus papeles en 'Mike Hammer' (1984) o 'Prison Break' (2005), ha muerto a los 85 años. El intérprete falleció este martes 10 de noviembre en su domicilio de Magdalenka, en Polonia, según ha confirmado su esposa, Malgosia Tomassi Keach, en un comunicado.

Su muerte se produjo tras "una larga y difícil batalla contra una grave enfermedad cardíaca", ha señalado su mujer. "Stacy no solo era un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia", ha expresado Tomassi Keach.

"Su extraordinario espíritu, su inolvidable voz y el amor que dio con tanta generosidad permanecerán con nosotros para siempre", ha añadido el texto recogido por diversos medios estadounidenses. Al actor le sobreviven su esposa, sus hijos Shannon y Karolina y sus nietos.

Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Keach procedía de una familia vinculada a la interpretación: su padre era actor y director y su hermano menor, James Keach, también desarrolló una carrera en el cine. Se formó en la Universidad de California en Berkeley, Yale y la Academia de Música y Arte Dramático de Londres antes comenzar con su trayectoria teatral. Fue candidato al premio Tony en 1969 y mantuvo su vinculación con los escenarios durante décadas, con interpretaciones de grandes personajes de Shakespeare.

En televisión alcanzó una de sus mayores cotas de popularidad como el detective creado por Mickey Spillane en la serie 'Mike Hammer' (1984), personaje que recuperó posteriormente en 'Mike Hammer, detective privado' (1997). Otro de sus trabajos más reconocidos fue su interpretación del escritor Ernest Hemingway en la miniserie 'Hemingway' (1988), que le valió un Globo de Oro y una nominación al Emmy. Su carrera televisiva incluyó también al alcaide Henry Pope de la popular serie 'Prison Break' (2005), cuya relación con Michael Scofield resultaba fundamental para el plan de fuga del protagonista.

En el cine protagonizó junto a Jeff Bridges 'Fat City, ciudad dorada' (1972), el drama de John Huston en el que encarnó a un boxeador en decadencia. Años después interpretó al supremacista blanco Cameron Alexander en 'American History X' (1998), el personaje que ejerce una influencia decisiva sobre el joven neonazi al que da vida Edward Norton. Ambos papeles forman parte de una filmografía que alternó roles protagonistas con personajes secundarios en producciones de distintos géneros.

Su voz también quedó vinculada a la animación gracias a 'Batman: La máscara del fantasma' (1993), donde interpretó a Carl Beaumont y al enmascarado Fantasma. Tras más de seis décadas de trayectoria entre el teatro, el cine y la televisión, Keach ingresó en el Salón de la Fama del Teatro Estadounidense en 2015 y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2019