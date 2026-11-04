Archivo - Muere Tinto Brass, director de Calígula, a los 93 años - GIUSEPPE ARESU / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

El director italiano Tinto Brass, conocido internacionalmente por su cine erótico y por títulos como 'Calígula', 'Los burdeles de Paprika' o 'Salon Kitty', ha muerto este miércoles 4 de noviembre en Roma a los 93 años.

Su esposa, Caterina Varzi, y sus hijos, Bonifacio y Beatrice Brass, han confrimado el fallecimiento. El cineasta murió alrededor de las 10.30 horas y su funeral se celebrará en una ceremonia estrictamente privada, según recogen varios medios italianos.

Nacido en Milán en 1933 en una familia veneciana, Brass se trasladó a París en 1957 tras licenciarse en Derecho en Padua. Allí se vinculó a la Cinemateca Francesa dirigida por Henri Langlois, entró en contacto con el entorno de la Nouvelle Vague y trabajó como ayudante de Joris Ivens y Roberto Rossellini.

Debutó como director en 1963 con 'In capo al mondo', posteriormente retitulada 'Chi lavora è perduto', una película que ya le enfrentó a la censura. Durante los años sesenta y comienzos de los setenta desarrolló una trayectoria marcada por la experimentación y la vanguardia, antes de que el erotismo se convirtiera en el elemento más reconocible de su filmografía.

Su proyección internacional se consolidó con 'Salon Kitty' (1976) y 'Calígula' (1979), esta última protagonizada por Malcolm McDowell y con Peter O'Toole, que llegó a ser censurada por su obscenidad. En su trayectoria posterior destacó también 'La llave secreta' (1983), adaptación libre de una novela de Junichiro Tanizaki.

Su faceta más experimental había vuelto a reivindicarse en el reciente Festival de Venecia, que proyectó una restauración en 4K de su thriller de 1967 'Con el corazón en la garganta'. En un mensaje leído por su esposa, Brass defendió que en su cine siempre había existido "una búsqueda estética, una experimentación y una elección de libertad".