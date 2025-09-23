Narciso casado interviene en la Cumbre Internacional Bogotá y Cundinamarca

BOGOTÁ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, Narciso Casado, intervino en la Cumbre Internacional Bogotá y Cundinamarca, celebrada bajo el lema: “Expandiendo fronteras, construyendo alianzas globales”, un espacio que reunió a destacados líderes empresariales e institucionales para analizar los retos y oportunidades que ofrece la internacionalización en la región.

“Negocios que cruzan fronteras: casos exitosos de internacionalización desde América Latina”, fue el título de panel en el que Casado intervino y ejerció de moderador. Al comienzo, arrancó con diversas reflexiones que sirvieron de guía al resto de expertos que le acompañaron en la mesa. “Es el momento de América Latina”, aseguró; pero “la incertidumbre en el comercio también paraliza la inversión”, puntualizó citando a la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo-UNCTAD, Rebeca Grynspan. Y por ello, es tan importante apostar por la vigencia del multilateralismo en un mundo cada vez más fragmentado, en el que “el principal objetivo debe ser reformar y no destruir”, valoró Casado.

Casado estuvo acompañado en el panel por Mary Amalia Vásquez, representante regional para Latinoamérica del Programa SIPPO - Swisscontact; Ángel Asensio Laguna, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Madrid; Hugo Ignacio Silva Negrete, director de la división Internacional de Farmacias Dr. Simi (México); Elizabeth Valero, gerente general de la Agencia de Comercialización y Competitividad para el Desarrollo Regional (ACODER); y Erick Medardo Tobar, director general de Zolic (Guatemala).

Internacionalización: motor de crecimiento y competitividad

El debate partió de una premisa clara: la internacionalización constituye uno de los grandes motores de crecimiento para las economías iberoamericanas. En la región, las micro, pequeñas y medianas empresas representan en promedio el 99% del tejido empresarial y hasta un 70% del empleo; sin embargo, solo una pequeña parte logra exportar de forma regular. Esa brecha limita su potencial y obliga a replantear las estrategias de competitividad.

Entre los factores que se identificaron como esenciales para lograr una expansión exitosa destacan la digitalización y la innovación, la construcción de alianzas

estratégicas con socios locales y regionales, el conocimiento profundo de los mercados de destino —incluyendo aspectos culturales, regulatorios y logísticos—, así como un financiamiento adecuado y el respaldo de instituciones y redes empresariales.

Retos persistentes y oportunidades emergentes

A lo largo de la conversación, el secretario permanente de CEIB puso de manifiesto que, si bien existen múltiples oportunidades, también persisten importantes desafíos. El exceso de regulaciones y trámites, la falta de infraestructura logística, los elevados costes de transporte, la volatilidad macroeconómica y el acceso limitado a crédito competitivo son algunos de los obstáculos recurrentes.

Al mismo tiempo, tanto Casado como el resto de expertos consideraron que América Latina posee un potencial extraordinario en sectores como las energías renovables, la agroindustria y la minería crítica (con recursos clave como el litio y el cobre). A ello se suman ventajas geográficas —una conexión natural con Estados Unidos, Europa y Asia— y una amplia red de acuerdos comerciales que permiten el acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores.

Un punto en el que también se centraron todos los panelistas fue la necesidad de fortalecer el comercio intrarregional, que apenas alcanza entre el 15% y el 20% del intercambio, muy por debajo del 55%–70% que registran otras zonas como Europa o Asia. Impulsar la integración entre los países de la región se consideró clave para incrementar la resiliencia, acortar cadenas de valor, generar sinergias productivas y proyectar con mayor fuerza el talento y la innovación iberoamericana hacia el mundo.