Dos afectados leves y 27 desalojados en un incendio en un bloque de la calle Nicaragua de Barcelona

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado afectadas leves y 27 han sido desalojadas por un incendio que afectó la noche del lunes al martes a un bloque de la calle Nicaragua 69 de Barcelona, en el barrio de Les Corts.

El aviso se recibió a las 20.30 y Bombers de Barcelona activaron 11 dotaciones para apagar el incendio, que se originó en el piso 4, y los trabajos de extinción se alargaron hasta las 4 de la madrugada, informan fuentes municipales a Europa Press.

Las 2 personas afectadas con quemaduras leves fueron trasladadas al hospital por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); de las 45 personas que había en la finca, 27 fueron desalojadas --ya que el fuego ha provocado que a partir del 4º no haya suministro eléctrico-- y las otras 18 han vuelto a sus casas.