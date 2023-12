"No nos sentimos disminuidas", las personas con discapacidad llevan 20 años pidiendo que se cambien la Constitución

CERMI exige cambiar la Ley de Propiedad Horizontal porque "100.000 personas no pueden salir de sus casas con libertad en España"

Este 2023 se cumplen 20 años de la petición de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que llama "disminuidas" a las personas con discapacidad. "Es necesario actualizarlo. No nos sentimos disminuidas, somos igual de valiosos, igual de completos que el resto", señala en una entrevista con Europa Press, el presidente de el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

El CERMI pidió en 2003, durante el año europeo de las personas con discapacidad, que se actualice este artículo, ya que contiene el término "disminuido" para referirse a las personas con discapacidad. En este punto, Pérez Bueno explica que esto "se siente como ofensivo, como hiriente".

"Hay otra cuestión, más allá de la terminología, que es lo más visible y lo que más percibe a veces la opinión pública, que es anclarlo en un discurso de derechos", indica Pérez Bueno.

Asimismo, explica que, tras años de espera, finalmente, los grupos mayoritarios políticos se hicieron eco de esta demanda y el Gobierno mandó al Congreso un proyecto de reforma constitucional que salió adelante. Ya en el mes de mayo de este año, el Grupo Parlamentario PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo y pactaron un texto. "Se iba a tramitar y a aprobar en mayo y en junio y julio se hubiera finiquitado todo el proceso en el Congreso y en el Senado, pero debido al adelanto electoral, esos planes se vinieron abajo", lamenta para añadir que "después de este periodo tan largo de dos investiduras y un nuevo Gobierno" esperan que se retome "con intensidad, con celeridad y que pueda estar aprobado a la vuelta de unos meses".

"Los dos partidos mayoritarios se han manifestado. Hubo dos discursos de investidura de dos candidatos en el sentido de mantener ese acuerdo y llevarlo adelante. Estamos esperando justamente que se inicie la legislatura en términos prácticos para volver a la carga y que se retome", agrega.

Precisamente, el Gobierno ha reiterado este martes su compromiso con "la reforma necesaria" del artículo 49 de la Constitución Española, para eliminar el término 'disminuido' del texto, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su propio debate de investidura.

En la actualidad, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Por otro lado, Pérez Bueno también ha trasladado su preocupación por la Ley de Propiedad Horizontal, una cuestión "muy antigua, muy insatisfactoria" y que actualmente, a su juicio, es "una de las principales discriminaciones en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad y las personas mayores".

Así, llama a reformar esta ley de modo que establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad allí donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años. "Muchas personas no pueden hacer su casa accesible, su vivienda, su comunidad, su inmueble, porque se pasa el coste y la instalación de la obra y por lo tanto, no es obligatoria", añade.

En este sentido, matiza que, desde CERMI, calculan que hay 100.000 personas que "no pueden salir de sus casas con libertad, que necesitan que alguien pues se las echa la espalda o no salen directamente de su casa, porque no hay medios para que puedan hacerlo". Igualmente, expone que es "un gravísimo problema que tendría que resolver ya la nueva ministra de Vivienda".

Se trata de un tema que, según ha asegurado Pérez Bueno, "ni gobiernos del Partido Popular, ni gobiernos de últimamente socialistas o de coalición, en la última ley de Vivienda, que es reciente, han querido abordar". Además, ha señalado que el ministerio de Vivienda está "desligado de la realidad". "No se dan cuenta que esto es un elemento que castiga a la persona mayor, a la persona con discapacidad", afirma.

TARJETA EUROPEA DE DISCAPACIDAD

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre, asegura que queda "muchísimo" por hacer. "La agenda es inagotable", asegura para agregar que este año han centrado sus peticiones en la Tarjeta Europea de Discapacidad, que haya un reconocimiento europeo mutuo de discapacidad entre todos los países. "Las mercancías o los capitales tienen más garantizado el derecho a la movilidad que las personas con discapacidad", lamenta.

En este sentido, asegura que hay personas con discapacidad que deciden no viajar por temor a no tener "ayudas o apoyos", y que esto puede afectar a su "empleabilidad" y "a la posibilidad de tener salarios más altos o contratos mejores".