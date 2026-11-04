¿No sabes qué ver en Netflix? Su nueva IA recomienda series y películas según lo que te apetezca y tu estado de ánimo

¿No sabes qué ver en Netflix? Su nueva IA recomienda series y películas según lo que te apetezca - NETFLIX

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado una función de Inteligencia Artificial para ayudar a sus usuarios a descubrir contenido y ofrecer recomendaciones personalizadas. Se trata de AI Discover, una nueva pestaña de la aplicación del servicio de streaming para televisión que inicialmente solo estará disponible para un pequeño grupo de suscriptores de Estados Unidos.

AI Discover aparece en la barra superior de la aplicación de Netflix para televisores como una pestaña llamada precisamente Discover, identificada con un icono rojo con forma de gema y la etiqueta "New". Funciona como un espacio experimental para probar nuevas maneras de encontrar contenido; su primera propuesta consiste en navegar mediante temas y afinarlos progresivamente.

La primera versión de AI Discover se basa en una variedad de temas, cada uno acompañado de un fragmento de una serie o película significativo. Los temas se ajustan a estados de ánimo, como "Something Light" o "Scare Me" (en español, "algo ligero" o "asústame"); a públicos concretos, como "Family Movie Night" ("noche de cine en familia") o al tiempo que se quiere dedicar, como "Quick Watches" ("para ver rápido"). Otras categorías pueden reflejar las novedades, las tendencias, o lo que el usuario ha estado consumiendo últimamente.

Tras elegir el tema, la aplicación muestra una selección de títulos adecuados a las preferencias establecidas. Según Netflix, las recomendaciones se generan en tiempo real y en base al historial del usuario y las tendencias del momento. Se puede afinar la búsqueda con temas más específicos o solicitar una nueva selección con la opción "Something Different" ("algo diferente").

Además, cada título cuenta con un botón de "Tune Your Recommendations" ("Ajustar tus recomendaciones") para conservar recomendaciones o pedir que no se vuelvan a mostrar.

¿PARA QUIÉN ESTARÁ DISPONIBLE AI DISCOVER?

Por el momento, la nueva función solo estará disponible para usuarios de Netflix en Estados Unidos que cuenten con televisores inteligentes compatibles, si bien la idea es que en las próximas semanas llegue a más suscriptores y regiones. Aquellos que tengan acceso a la función podrán ver una pestaña llamada Discover con un icono rojo en forma de gema y la etiqueta "New". Cabe señalar que AI Discover no estará disponible en perfiles infantiles.

Netflix ha presentado la función como un proyecto todavía en desarrollo, animando a los usuarios a dar su opinión. "Piensa en AI Discover como nuestra cocina de pruebas: estamos probando nuevas recetas para el descubrimiento de contenidos, y tu uso y tus comentarios nos ayudan a decidir cuáles mantener, mejorar u ofrecer a continuación", aseguró el servicio de streaming en una entrada de blog, según recoge Variety. "Algunas incluso podrían llegar a integrarse en la experiencia principal de Netflix", afirmó.