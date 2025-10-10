Milei felicita a Machado por el Nobel de la Paz y su lucha contra la "narcodictadura de Venezuela"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha sumado a las felicitaciones de líderes internacionales a la opositora venezolana María Corina Machado por el Nobel de la Paz que ha recibido este viernes.

En un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, Milei traslada su aplauso por un "reconocimiento más que merecido" a la opositora en su "enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia".

Milei, por último, ha agradecido a Machado la "inspiración" con la que "ilumina" al mundo "peleando contra la narcodictadura de Venezuela".

El Comité Noruego ha justificado el galardón a Machado por su defensa pacífica de la democracia frente al "régimen" de Maduro en Venezuela y su deriva "autoritaria".

El jurado ha alabado el "incansable esfuerzo" de la dirigente opositora para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".