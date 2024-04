NOVOCINE CULT Homenaje a José Mojica Marins, padre del cine de terror de Brasil 8-11 de abril en la Sala Equis

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de homenajear a este clásico de la cinematografía de Brasil y de darle a conocer entre el público actual, Novocine presenta, gratuitamente y en V.O.S.E. en la Sala Equis tres de los títulos más famosos de José Mojica Marins y un documental sobre su figura y trayectoria en el que participó el propio cineasta.

Hijo del gerente de un cine de Sao Paulo, a los 12 años Mojica Marins recibió una cámara como regalo de sus padres, que eran españoles, y comenzó sus producciones. Toda una saga de cine de terror, violento y sangriento, en la que mostraba de forma directa antropofagia, asesinatos, violaciones, blasfemias y que le llevó a consagrarse como un innovador del género fantástico y de terror, así como del lenguaje cinematográfico en los años 60 y 70.

El personaje que le dio la fama y que protagonizó todas sus películas fue Zé do Caixao, apodo de Josefel Zanatas, un siniestro enterrador que vivía en el interior de Sao Paulo.

Censurado en su época en España, José Mojica Marins sigue siendo un gran desconocido para el gran público español, aunque se le dedicaron sendos homenajes en el festival de Cine Fantástico de Sitges y en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

Programación Novocine Cult en la Sala Equis

La muestra es de entrada gratuita hasta completar aforo. Se proyectarán versiones restauradas y en 4k.

Lunes 8 de abril a las 19:30h

· Coloquio con Ivan Finotti y Juan Sánchez

· Proyección del documental Maldito - El extraño mundo de José Mojica Marins

Dur: 65 min.

Año: 2001

· Coctel

Premiado en el Festival Sundance, este documental, que cuenta con la participación de Mojica Marins, repasa la vida y obra del cineasta a través de entrevistas exclusivas, de archivo fotográfico y audiovisual y de extractos de películas, incluidas escenas censuradas y consideradas perdidas hace décadas.

Martes 9 de abril a las 18:45h

A media noche me llevaré tu alma

Presentación a cargo de Jesús Palacios

Dur.: 84 min.

Año: 1964

Un siniestro enterrador que se hace llamar Zé do Caixao quiere encontrar a la mujer perfecta para que su estirpe se prolongue. Para ello va secuestrando, aterrorizando y torturando a diversas mujeres.

Miércoles 10 de abril a las 18:45h

Esta noche encarnaré tu cadáver Presentación a cargo de Juan Sánchez

Dur.: 108min.

Año: 1967

Secuela de A medianoche me llevaré tu alma (1963). Zé de Caixao sigue vivo y está vez quiere conseguir su objetivo como sea, continuar su estirpe para conseguir la inmortalidad, un hijo engendrado dentro de una mujer perfecta, tan perfecta como él, que no crea en Dios, ni en el Diablo, que no tenga miedo a nada, ni a la propia muerte.

¿Conseguirá su propósito?

Jueves 11 de abril a las 18:45h

El despertar de la bestia Presentación a cargo de Juan Alcudia

Dur.: 93 min.

Año: 1969

Un grupo de personas está discutiendo sobre la existencia del Mal. Un profesor comienza a narrar historias de drogadictos y su relación con el Mal a través de sus actos depravados. La película entonces se convierte en una serie de viñetas depravadas de cierto psicodelismo.