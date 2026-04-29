La nueva edición del Retorna Cualifica Emprego de la Xunta promoverá el retorno con trabajo de 200 gallegos del exterior

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la convocatoria de este año del programa Retorna Cualifica Emprego con la que se procurará que 200 personas gallegas residentes en el extranjero puedan regresar a Galicia a desarrollar su vida y trayectoria profesional.

A ella, tal y como ha destacado la Consellería de Emprego en un comunicado, el Gobierno gallego destina 2,3 millones de euros --a distribuir en las anualidades 2026 y 2027-- y avalando esta iniciativa que en sus dos ediciones anteriores permitió el retorno de cerca de 400 gallegos procedentes de 21 países y acompañados muchos de ellos por su familia.

En total, retornaron con más de 160 personas acompañantes y en 60 ayuntamientos hay empresas con trabajadores retornados a través de este programa, lo que evidencia su dimensión social y de integración.

Ete programa enmarcado en la Estrategia Galicia Retorna y en el modelo propio de la comunidad para atraer talento de un modo ordenado y planificado, está destinado a las personas gallegas que emigraron o a sus descendientes y que sean menores de 55 años favoreciendo su vuelta a la Comunidad gallega con trabajos ofertados en origen de la mano de las empresas que podrán ofertar sus vacantes en el portal del programa.

Para ello, incluye la oferta de la formación necesaria a las personas seleccionadas para la cualificación profesional precisa en el puesto de trabajo que van a ocupar, así como apoyos para facilitar su instalación en Galicia. Entre ellos los destinados al alquiler de vivienda, que se incorporaron en la convocatoria del año pasado.

Como novedad, destaca el aumento de los 11 a los 16 meses del período de prospección y selección, lo que permitirá a los beneficiarios contar con más tiempo de acompañamiento por las entidades que gestionen el programa y para recopilar la documentación que precisen.

Con esta convocatoria se regula la gestión del programa mediante la selección de entidades que reúnan los requisitos exigidos para desarrollar el programa. Se buscan resultados vinculados a cada territorio detectando las empresas que demanden mano de obra y seleccionando personas candidatas que respondan a los perfiles que solicita el tejido empresarial.

Esto, conforme ha indicado la Xunta, se acompaña de una atención integral que facilita la toma de decisiones tanto al tejido productivo interesado en poder cubrir vacantes como a las personas con voluntad de aceptar esas ofertas. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 12 de mayo y se prolongará hasta el 30 de junio.

MÁS DETALLES DE LAS EDICIONES ANTERIORES

Esta 3ª edición del Retorna Cualifica Emprego se suma a los resultados de las dos anteriores. Las cerca de 400 personas beneficiarias tienen una edad media de 35 años y entre sus países de procedencia están Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemania o Suiza.

Sus ocupaciones abarcan sectores como la hostelería, la industria y construcción, el comercio y servicios o el agroganadero. En concreto, en 2025 cerca de 220 empresas ofertaron o manifestaron su interés por cubrir vacantes, implicando de este modo a más de 90 ayuntamientos en su conjunto.