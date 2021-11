El nuevo arzobispo castrense muestra su "sorpresa" por el nombramiento: "Decirle sí al Señor siempre me ha ido bien"

El arzobispo de Pamplona destaca que es "un motivo de alegría por la confianza que supone para la Iglesia de Navarra"

Juan Antonio Aznárez Cobo, nombrado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo castrense de España, ha expresado este lunes su "sorpresa total" por el nombramiento pero ha afirmado que no dudo en aceptarlo y ha asegurado que "decirle sí al Señor siempre me ha ido bien".

Aznárez, hasta ahora obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, ha comparecido en rueda de prensa junto al arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, que a su vez fue también arzobispo castrense. La toma de posesión se realizará el 9 de enero en la catedral castrense.

El nuevo arzobispo castrense ha explicado que llegó a Navarra desde Eibar con 13 años y fe ordenado sacerdote con 29. Ha estado doce años de vicario general y nueve de obispo auxiliar. "Como obispo auxiliar tenía asimilado que en algún momento me podían destinar a otras diócesis a prestar otro servicio a la Iglesia, pero si os he de decir la verdad, nunca se me había pasado por la cabeza que no pudiese ser una territorial sino una personal, como es el caso", ha dicho, para explicar que este arzobispado comprende toda España y los lugares en los que haya misiones de los ejércitos o los Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Siempre me he fiado de lo que la Iglesia me ha pedido, o el Señor por medio de la Iglesia, y me ha ido muy bien, aunque muchas veces eran cosas que yo ni sospechaba, por ejemplo lo de ser vicario general u obispo. Es verdad que observo en mi itinerario personal está fidelidad de Dios. Cada vez que le he dicho que sí, aún sin terminar de entender, a una tarea que yo veía que me sobrepasaba, él ha estado ahí al pie del cañón, me ha sostenido", ha indicado.

Aznárez ha enviado "un saludo a todos los fieles de esta iglesia tan particular, de esa porción del pueblo de Dios que es el arzobispado castrense, un saludo de corazón a cada uno de los fieles de este arciprestazgo castrense".

Dirigiéndose a ellos ha dicho que "aunque os pueda chocar, llevo mucho tiempo rezando por vosotros, porque alguien sabiamente me aconsejó hace tiempo algo que luego he practicado". "Por las mañanas cuando me levanto lo primero que hago, además de la señal de la cruz, es pedir a Dios por todos los fieles a los que he servido en el pasado, en las distintas parroquias por las que he ido pasando, a los que estoy sirviendo en el presente y a los que serviría en el futuro, y ahí estabais incluidos vosotros, fieles del arzobispado castrense. La única diferencia sustancial es que ahora rezaré con conocimiento de causa en la medida que os vaya conociendo y vaya reconociendo vuestros rostros y las circunstancias concretas en las que vivís vosotros y vuestras familias. Me tenéis a vuestra disposición", ha afirmado.

HACE NUEVE DÍAS

Según ha explicado, el Nuncio del Papa le llamó hace nueve días para comunicarle la noticia. "Desde el primer momento no dudé ni instante por mi experiencia anterior. Decirle sí al Señor siempre me ha ido muy bien", ha señalado.

Además, Aznárez ha afirmado que tiene "cierta experiencia del mundo de la milicia, porque yo soy de los últimos que hicimos el servicio militar antes de entrar al seminario". El campamento lo hice en Albatera (Alicante) y el resto del servicio militar en Bétera (Valencia). Aquí donde me veis yo era tirador de carro de combate, una unidad de caballería. Un poco de experiencia tengo, pero soy consciente de que voy a tener que preguntar mucho y aprender mucho, pero voy con confianza", ha asegurado.

Por su parte, el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, ha afirmado que el nombramiento es "una noticia buena y sorprendente" y es también "un motivo de alegría por la confianza que supone para la Iglesia de Navarra". "Es también motivo de alegría para mi, pues durante años fui el arzobispo de esa iglesia particular, la iglesia castrense en España y guardo buenos recuerdos", ha apuntado.

El arzobispo ha asegurado que Aznárez va a estar ahora en servicio a "los vigilantes de la paz". "Así me lo decía la última vez que estuve con el Papa Juan Pablo II cuando yo era arzobispo castrense. Me dijo: 'No olvide que son los vigilantes de la paz'. A los pocos días murió y me dejó en el corazón el sentido de lo que es la fraternidad y la paz", ha indicado.

El arzobispo ha asegurado que Aznárez "ahora va a estar al lado de los vigilantes de la paz de España, como son las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado y todas sus familias, más de 800.000 personas".