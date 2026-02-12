Nuevos records de población en España: 49,5 millones de personas y 10 millones han nacido en el extranjero

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha aumentado en 23.198 habitantes su población. En concreto, ha crecido un 0,33% durante el segundo trimestre de 2024. En total, la reg - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone el valor máximo de la serie histórica, debido al incremento de los nacidos en el extranjero que superaron por primera vez los 10 millones.

Así se desprende de la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que el crecimiento poblacional estimado fue de 442.428 personas en términos anuales.

El aumento de población de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. La población nacida en el extranjero se situó en un total de 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

7,2 MILLONES DE EXTRANJEROS: 14,6% DE LA POBLACIÓN

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 56.431 personas durante el último trimestre de 2025, hasta un total de 7.243.561 personas. Así, el porcentaje de extranjeros en España a 1 de enero de 2026 se situó en el 14,6%. La población de nacionalidad española creció en 25.089.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000), la marroquí (22.000), española (18.500), peruana (15.800), italiana (8.400), ucraniana (6.800), brasileña (6.300), hondureña (6.300) y argelina (6.200).

En cambio, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (con 13.000 salidas), la colombiana (12.500), la española (7.900), peruana (5.600), venezolana (5.400), rumana (5.000), china (3.100), ucraniana (3.000), italiana (3.000) y hondureña (2.800).

En cuanto al número de hogares, la estadística señala que se situó en 19.746.638 a 1 de enero de 2026, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre de 2025, según los datos provisionales, recogidos por Europa Press.

En el cuarto trimestre de 2025 la población creció en Ceuta y en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares (-0,07%). También descendió en Melilla (-0,26%).

Los mayores incrementos de población se dieron en Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%), Comunidad de Madrid (0,24%), Cataluña y Ceuta, con un 0,23% cada una.

En la media (0,16%) o por debajo de esta se hallan Aragón (0,16%), Cantabria (0,16%), Castilla y León (0,14%), Murcia (0,13%), Galicia (0,12%), Asturias (0,09%), País Vasco (0,07%), Andalucía (0,06%), y Extremadura, Navarra y La Rioja, con un 0,05% cada una. La población en Canarias creció un 0,02%.