Núria Vilanova, una empresaria iberoamericana

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), además de fundadora y presidenta de ATREVIA, la mayor consultora de comunicación en España, con un equipo formado por más de 320 personas y oficinas en Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Bruselas y Washington D.C.

El pasado jueves 25 de mayo pudimos hablar con ella sobre sus próximos objetivos y los objetivos que se van a tratar en "VI Congreso empresarial iberoamericano CEAPI" que se celebrará en Madrid en dos semanas.

-Desde hace unos años las inversiones en Latinoamérica están creciendo, ¿qué tipo de inversiones colaboran en este crecimiento? ¿Qué diferencias en cuanto a crecimiento tienen con Europa?

Más inversiones en producción agrícola porque América Latina es una de las grandes reservas de agua y de tierra cultivable del mundo. Sin olvidarnos de la inversión industrial, comercial, etc. Y no sólo de España, sino también de otros países, estamos viendo como hay nuevos actores que invierten en América Latina

- ¿Qué diferencias en cuanto a crecimiento tienen con Europa?

Bueno, en general las inversiones están yendo razonablemente bien y los beneficios sobre capital invertido son mayores porque los mercados más consolidados la economía ha sido golpeada por la por la pandemia, pero bueno, se está recuperando, no de manera igual en todos los países, destaca República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Perú, a pesar de todos los cambios políticos.

¿Cuál es el principal objetivo de este CEAPI?

El objetivo de CEAPI es crear una red fuerte entre los empresarios de los diferentes países iberoamericanos porque estamos en un momento que esas inversiones antes iban de España hacia América Latina siendo unidireccionales y ahora son multidireccionales, podríamos decir que todos invierten en todos los países eso está cambiando una relación que hasta ahora era radial en una relación de red de malla y está densificando mucho lo que nosotros le hablamos del espacio empresarial Iberoamericano. De alguna manera podemos decir si las empresas están construyendo el espacio empresarial Iberoamericano.

- ¿Cuál es el mejor mercado que está funcionando en Latinoamérica?

Bueno, depende para para qué es que claro en Latinoamérica hay muchos países, cada uno es diferente con características distintas. Tenemos los países con más agua potable del mundo, en cambio tenemos sequía en el norte de México, entonces cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente.

-Las mujeres desde hace años están escalando cada vez más rápido en sus empresas, llegando a puestos importantes. De hecho, tú eres la que manda básicamente, ¿por qué crees que ahora es cuando esto está sucediendo? ¿Por qué no ha sucedido antes?

Bueno, pues igual que en España, yo cuando empecé en España mis interlocutores eran mayoritariamente hombres. Tiene que darse un cambio de que las mujeres tengan acceso a la formación durante muchos años no se les incentivaba a las familias a estudiar ahora ya si, entonces, una vez se tiene el acceso a la formación que esto afortunadamente ya ha pasado hace varios años, pues lo que lo que falta es que se les deje el espacio.

- ¿Cómo ve la situación de las mujeres en las empresas? De en 10 años.

El grupo de las emprendedoras, y porque una mujer que emprende. Las reglas del juego en su propia empresa las decide ella que para algo es la emprendedora, y aquí vamos a ver casos muy, muy interesantes, por ejemplo, dentro de las mujeres que van a recibir este año tenemos 5 mujeres que van a recibir el premio de Mujer Iberoamericana de Mujeres del mundo Empresarial Iberoamericana, todos son emprendedoras que empezaron sus negocios una en Guatemala y la otra en Brasil, la de Brasil, por ejemplo, se ha llegado a convertir en la primera fortuna de mujeres en Brasil, pero por no por herencia, sino por méritos propios. ¿Cómo lo veo en 10 años? Yo creo que, si no dejamos de trabajar en ello porque los avances nunca se fijan, siempre hay riesgo de que vuelvan para atrás, si no dejamos de trabajar en ello desde luego lo veo mejor, pero me parece muy importante que se siga haciendo -como nosotros hacemos- estos reconocimientos a la mujer.

- ¿Cuáles son los principales retos que se van a discutir en el Congreso Iberoamericano que se va a celebrar próximamente?

Pues vamos a hablar de retos y vamos a hablar de oportunidades, por ejemplo, la Presidencia española de la Unión Europea nos parece una gran, gran oportunidad. Hay que tener en cuenta que durante 8 años no se ha celebrado la Cumbre de "EU CELAC" de los jefes de la Unión Europea, Latinoamérica y Caribe. Esa cumbre se va a celebrar el 17-18 de Julio, después de 8 años y ha sido crucial para ello el empeño del presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, aprovechando la Presidencia española de la de la Unión Europea. Creo que no se trata solo de retomar la cumbre, sino de poner en el foco del interés de la Unión Europea América Latina en los últimos años habían disminuido las inversiones de la Unión Europea en cooperación y en proyectos para América. Significa que había menos interés por la región, había más preocupación pues, por ejemplo, por África.

- ¿Cuáles son sus siguientes objetivos?

Bueno, nosotros queremos seguir trabajando en poner en valor este este espacio empresarial iberoamericano y ponerlo en valor también en España. Yo creo que es muy importante que el mundo empresarial español sea consciente de esa oportunidad. Hay otros países que están acelerando sus inversiones en América Latina, desde hace años, eso está pasando con China y con Estados Unidos que está desplazando a España, históricamente había sido el primero/ segundo inversor de esos países. Ahora se están uniendo Francia, Italia, Reino Unido, también la India o Corea. Entonces en otras ocasiones nosotros hemos visto, y de hecho algunos de nuestros socios corresponden al perfil de empresa de Estados Unidos, empresa francesa -no importa de qué país- que elige un presidente para España y Latinoamérica canalizando estas inversiones a través de su filial española o que invierte en una empresa española para hacer ese crecimiento en América Latina, entonces yo creo que tenemos la oportunidad de trabajar unidos para que España sea ese "hub" por donde pasen las inversiones hacia América Latina. No nos necesitan para ello, pero si trabajamos juntos podemos conseguirlo porque de verdad tenemos un conocimiento y una experiencia.

-Y ya para terminar, fundó su empresa con 23 años. Sabe que la situación para los jóvenes es muy complicada, ya sea económicamente hablando o laboralmente, ¿Qué les diría a los jóvenes?

Bueno, pues mira una de las cosas que se está viendo es que América Latina tiene lo que se llama "bono demográfico", que no es otra cosa que tener gente joven. En la en la Primavera Árabe el tener gente joven se identificaba como un problema, ¿Qué problema? Pues que tengo gente joven y no tengo futuro para darles. Hoy tener gente joven es una oportunidad, en España se calcula que harán falta 200.000 nuevos puestos de trabajo para poder desarrollar las inversiones que los fondos de "Next Generation" y las empresas que participarán en las mismas suponen en cuanto a creación de nuevas industrias, nuevas empresas, etc. etc. Esto no se va a poder cubrir solo desde España y el poder tener la posibilidad de que haya de manera ordenada la participación de nuevos empleados para el país en América Latina es tremendamente importante. Respecto a la situación de España y de los jóvenes españoles y de los temas de vivienda, creo que hay proyectos que debemos pensar juntos porque nos afectan a todos no, entonces me parece muy importante que, en la sociedad y las empresas, haya el concepto de Co-creación con el mundo político de cuáles son las soluciones que de verdad son eficaces.