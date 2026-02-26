Una ofrenda en la tumba de Gaudí y misa en la Sagrada familia, primeros actos del Papa confirmados en Barcelona

El miembro de la comisión organizadora de la visita del Papa, Padre Enric Puig, el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, y el presidente-delegado de la Junta Constructora del Templo de la Sagrada Familia, Esteve Camps, durante una rueda de prensa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha expresado este jueves alegría por la visita del papa León XIV, de la que prevé que el 10 de junio sea fecha central por "sentido común", coincidiendo con la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y la inauguración de la Torre de Jesucristo, a la espera de la concreción del Vaticano de las fechas exactas de la visita.

Entre los actos programados, está previsto una ofrenda a la tumba de Gaudí en la cripta por la mañana el día 10 y por la tarde se hará una celebración litúrgica del centenario y posteriormente se bendecirá la Torre de Jesucristo

En una comparecencia este jueves, junto al coordinador de la visita, Enric Puig, y el presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, Abadías ha explicado que se ha trasladado a la Santa Sede un programa con los actos, del que esperan recibir respuesta en breve.

Abadías ha confiado en tener margen "antes o después" del 10 de junio para realizar más actos, que comunicarán con más detalle en próximas fechas.

ACTOS EN LA SAGRADA FAMILIA

Camps ha dicho los actos en la Sagrada Familia ya estaban programados pero que ahora toman mayor "solemnidad" con la posible presencia del Papa: se hará una ofrenda a la tumba de Gaudí en la cripta por la mañana, por la tarde se hará una celebración litúrgica del centenario y posteriormente se bendecirá la Torre de Jesucristo.

El coordinador de la visita, Enric Puig, ha explicado que la preparación de la posible visita del Papa ya se inició en noviembre aunque solo fuera una posibilidad, y ha sostenido que "probablemente no habría venido si no coincidiese" con la conmemoración gaudiniana y la inauguración de la Torre de Jesucristo.