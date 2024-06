Pablo Benegas (La oreja de Van Gogh) publica su 'Memoria': "Hay parte del odio de ETA que sigue ahí"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El músico Pablo Benegas, integrante de La oreja de Van Gogh, publica 'Memoria' (Plaza & Janés), un recorrido por sus años de juventud marcados por la presencia de ETA en el País Vasco y también un recuerdo de los inicios de la banda que triunfó con temas como 'La playa' o 'París'.

"Hay parte del odio y fanatismo que se generó con ETA que sigue ahí, porque el odio fue el origen de todo y una parte de la sociedad lo sigue manteniendo. A esa parte es a la que le toca hacer una reflexión, porque si no, va a ser muy difícil mirar hacia el futuro", ha señalado el guitarrista en una entrevista con Europa Press.

Benegas, hijo del dirigente socialista Txiki Benegas, ha lamentado que ese odio se "transmita entre generaciones", y pide hacer una reflexión. "Además de haber destrozado la vida a muchísimas personas y muchas familias, se han destrozado la suya y las de sus familias, y era por nada", ha lamentado.

El músico donostiarra no obstante se ha mostrado optimista puesto que considera que una parte de la sociedad vasca "siempre ha sido generosa" y lo seguirá siendo "integrando" a esa otra parte. "Pero tienen que sacar el odio latente de ahí", ha apuntado.

En el libro, Benegas rescata algunos momentos dolorosos de su adolescencia, como cuando acompañaba a su padre al funeral de alguno de sus amigos. "Cuando enterramos a mi padre de muerte natural, saliendo por esa misma calle del cementerio, me vino a la cabeza también qué tipo de dolor tenía que ser el de haber enterrado a tu padre habiendo sido asesinado por ETA: me parecía inabarcable", ha recordado.

Es por ello que Benegas, que reconoce que la amistad del grupo -antes de ser grupo- se "reforzó" en manifestaciones que fueron el germen de la plataforma 'Basta ya', consideraba el local de ensayo como "un refugio" para escapar de la situación que se vivía en el País Vasco.

"Era un lugar donde me sentía a salvo, como un refugio en el que no entraba nada más que lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Era un lugar que me hacía disfrutar de la música, de mis amigos, sin estar pendiente de nada más", ha defendido.

EL BULO DE LOS 'PROETARRAS'

También hace alusión en 'Memoria' al momento en el que empezó a circular un rumor que les situaba como una banda proetarra y que ese había sido el motivo de una cancelación en un programa que por entonces dirigía Pedro Ruiz. Benegas reconoce que fueron "momentos complicados" en los que incluso hubo Ayuntamientos que llamaron para preguntar si eso era verdad, porque les tenían contratados.

"Fue muy doloroso, porque mira que ha habido bulos sobre nosotros que todos nos hemos tomado a cachondeo y de broma, pero este fue muy doloroso donde veníamos y cuál era mi biografía. Lo recuerdo como un un momento muy difícil del grupo, porque además no había redes sociales y aún así esto se propagó rapidísimo", ha apuntado.

En las páginas de este libro también hay espacio para hablar de la exvocalista de la banda, Amaia Montero, con quien Benegas aún mantiene una buena relación e incluso ha sido su consejera para rescatar algunas partes de la "memoria individual" que no se correspondía con "la colectiva".

"En cuanto tuve algo presentable para leer, me fui a su casa a que lo leyera, porque necesitaba su opinión. Y además tiene una memoria buenísima y me contó varias cosas de las que no me acordaba: me ha apoyado desde el principio", ha destacado. Eso sí, mantiene que de las pocas cosas que no han conseguido recordar es la de quién fue el primero que decidió que el nombre iba a ser el de 'La oreja de Van Gogh'.