'Pajareros' estrena en su X edición documentales de España, EE.UU. y Australia sobre las rutas migratorias de aves

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ciclo de Cine Documental 'Pajareros organizado por SEO/BirdLife estrena este martes su décima edición con la película 'Flyways', que se proyectará en La Casa Encendida.

Durante esta edición, el ciclo proyectará documentales de España, Estados Unidos y Australia cuya temática gira en torno a las rutas migratorias de las aves los días 3, 10, 17 y 24 de octubre de 2023. Serán cuatro sesiones en las que tras las proyecciones, se debatirá con expertos que analizan sus tramas y las relacionan con la actualidad ambiental.

Este ciclo arranca con la película 'Flyways', seguida de la proyección de 'Iberia, naturaleza infinita' el día 10, del director Arturo Menor que acompaña a un águila real en su búsqueda de un lugar donde asentarse.

A estas le seguirán el corto 'Marsh Forward: The South Atlatic Salth Marsh Initiative' previsto para el 17, y producido por el Laboratorio Cornell especializado en Ornitología. Ese mismo día se estrenará 'Bahía en tres actos' de José María Gil, que narra el modo de vida en las salinas y el documental 'Aguiluchos. Una Vida en las estepas cerealistas' de Alberto Pantoja que muestra a los voluntarios que trabajan para proteger a las crías de aguiluchos cenizos.

Para cerrar el ciclo, el 24 se proyectará 'Sonora', una película colombiana protagonizada por un ornitólogo ciego que muestra especial percepción de la naturaleza, seguido de la premiada 'Into That Good Night -- The Last of the Nightingales', de Bernie Krause que clausurará la edición aunque antes se reproducirá la sesión sonora 'Ornitofonías' de Carlos de Hita.

Por otra parte, entre los expertos que participarán en los debates posteriores se encuentran algunos de los creadores de las proyecciones, como Menor, Gil, Pantoja y de Hita junto a voluntarios y conservadores del medioambiente como Pablo Vera, Juan Martín y Esther Murciano, así como expertos de SEO/BirdLife, como Carlos Davila o la coordinadora de los programas de seguimiento de aves de la entidad, Virginia Escandell.

De este modo, la coordinadora del ciclo Pajareros en SEO/BirdLife, Josefina Maestre, ha mostrado su satisfacción porque "las aves hayan entrado con absoluto protagonismo en la pantalla grande".

"Con ellas hemos viajado por sorprendentes paisajes; con ellas hemos testado la evolución de los problemas ambientales que les afectan, y con ellas nos hemos emocionado, visualizando su vida más íntima o su realidad más cruda", ha señalado Maestre.

Por su parte, según la directora de las áreas de Solidaridad y Medio Ambiente de La Casa Encendida, Blanca Rosillo Ciclo Pajareros es indispensable para la programación.

"Nos recuerda que hay una ciudadanía responsable y ávida de conocer y compartir conocimientos sobre la vida de las aves, los problemas que acechan su entorno natural, el papel del ser humano en la preservación de sus hábitats y, por supuesto, de acercarse a especialistas y a personas con las que comparten estas inquietudes", ha destacado.