Archivo - Ubicación aproximada del epicentro del terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter registrado el 12 de octubre de 2026 en Panamá - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter ha sacudido en las últimas horas el sur de Panamá, en medio del estado de emergencia decretado tras el seísmo de magnitud 7,2 registrado el viernes, que dejó cerca de 30 heridos y numerosos daños materiales en el país centroamericano.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha señalado en un comunicado que el epicentro ha estado ubicado unos 29 kilómetros al noreste del Parque Nacional Coiba, antes de apuntar que el hipocentro ha estado situado a unos dos kilómetros de profundidad.

El seísmo es parte de las decenas de réplicas de diversa intensidad registrados a raíz del citado terremoto del viernes, que llevó al presidente panameño, José Raúl Mulino, a decretar un día después el estado de emergencia para coordinar la entrega de ayuda y lanzar las labores de reconstrucción.

Por su parte, el Ministerio de Educación de Panamá anunció la suspensión de clases durante la jornada del lunes "en todos los centros educativos oficiales y particulares del país" para permitir que se lleven a cabo "las inspecciones tras el sismo y sus réplicas" y analizar los daños materiales sufridos por estos edificios.

"Esta medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa", afirmó en un mensaje en redes sociales, en el que ahondó en el que "actuar con prudencia y mantener la calma es fundamental".

En este contexto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha resaltado este mismo martes que unas 38.000 personas, entre ellas 8.300 niños y adolescentes, necesitan ayuda humanitaria a causa del seísmo, que ha causado daños en viviendas, escuelas, centros de salud e infraestructuras críticas de agua y transporte, especialmente en las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

"Tres días después del terremoto, los niños, niñas y las familias siguen experimentando miedo y angustia debido a las continuas réplicas. Miles de niños y niñas de las comunidades más afectadas han visto interrumpido su acceso a servicios esenciales, como el agua potable y la educación", ha dicho la representante del organismo en Panamá, Olga Isaza.

"UNICEF está trabajando estrechamente con el Gobierno de Panamá y sus aliados para apoyar a los niños, niñas y familias afectadas", ha señalado Isaza, en un momento en el que la educación se ha visto interrumpida por los daños sufridos por más de 650 centros educativos del país, lo que ha llevado a las autoridades a anunciar la citada suspensión de clases.

El organismo ha destacado además que desde el terremoto ha desplegado varias carpas de más de 70 metros cuadrados "para apoyar la continuidad de los servicios de salud en instalaciones afectadas por el terremoto", mientras que ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias otras 16 mientras sigue evaluando las necesidades adicionales.

Asimismo, está analizando el acceso al agua potable y al saneamiento, los daños en las escuelas y las necesidades educativas, al tiempo que está haciendo seguimiento de los riesgos para la protección de la infancia derivados de los desplazamientos, la interrupción de los servicios esenciales y las consecuencias del terremoto sobre el bienestar emocional de los niños y niñas.

Por ello, ha destacado que, en coordinación con el Gobierno y sus socios humanitarios ha ampliado su respuesta de emergencia, antes de subrayar que necesita "urgentemente" 2,5 millones de dólares (unos 2,2 millones de euros) para apoyar la asistencia vital y las labores de recuperación temprana para los niños y familias afectadas por el terremoto.