AMP2.- Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacude el centro-sur de Panamá

Terremoto magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá. - USGS

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 7,6 en el centro-sur de Panamá, que ha provocado ya importantes daños materiales, aunque todavía no hay informacion sobre víctimas y la alerta por tsunami emitida en un primer momento ya ha sido retirada.

El seísmo ha sido identificado a las 19.56 de este viernes (hora peninsular en España peninsular y Baleares) a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba (al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos) con un hipocentro situado a 10 kilómetros de profundidad.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha fijado en 7,2 la magnitud del seísmo, con hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, y ha avisado de una réplica inmediata de magnitud preliminar 6,0, también sin información de víctimas por ahora.

Sin embargo, el seísmo y sus réplicas han provocado ya serios daños materiales y evacuaciones multitudinarias. Según informa el diario panameño 'La Prensa', en Penonomé, hay daños estructurales en la catedral San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes. La estructura de la catedral de Santiago, en Veraguas, también ha resultado dañada. El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha suspendido operaciones para hacer las correspondientes evaluaciones.

El USGS ha informado de al menos, cinco desplazamientos tectónicos posteriores de magnitud superior a 5, entre ellos uno de 5,8 al sur de El Cacao. Mientras, la Autoridad del Canal de Panamá indica que las operaciones continúan con normalidad, que se han activado los protocolos de emergencia y que los técnicos están evaluando las instalaciones.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ya está al tanto de lo ocurrido y ha solicitado a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos de seguridad que le informen continuamente de las consecuencias de los seísmos.