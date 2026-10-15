Panamá confirma la primera víctima mortal por el reciente terremoto

Escombros de viviendas dañadas tras un terremoto en Colorada Abajo, Los Santos, Panamá. - Daniel Gonzalez / Xinhua News / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Caja de Seguro Social de Panamá ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 68 años que resultó gravemente herida durante el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el centro y el sur del país el pasado viernes, 9 de octubre, convirtiéndose así en la primera víctima mortal oficial del seísmo.

En un comunicado, la institución pública ha detallado que el deceso de la mujer --identificada como Elena Barría-- se certificó a las 15.42 horas (hora local). "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor", señala el escrito oficial, en el que las autoridades han puesto en valor "la fortaleza y entereza" mostrada por la paciente y sus allegados durante todo el proceso clínico, reiterando su compromiso de brindar atención médica "con humanidad, respeto y dedicación".

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha explicado en redes que la fallecida "tenía como condición preexistente una amputación de extremidad por una diabetes severa". Además, el mandatario ha detallado que "los traumas sufridos, aunados a la enfermedad previa", no han hecho posible la recuperación.

Este primer fallecimiento se produce días después de que el Gobierno panameño informara de un balance inicial sin víctimas mortales, en el que únicamente se notificaron "algunos lesionados".

El potente terremoto, cuyo epicentro se situó a 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba (al oeste de Tonosí, provincia de Los Santos), ha estado seguido de numerosas réplicas y ha provocado graves daños estructurales en infraestructuras viales, iglesias y edificios gubernamentales. Este mismo martes un nuevo terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter sacudió el sur del país a unos 29 kilómetros al noreste del Parque Nacional Coiba.