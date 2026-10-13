Panamá.- VÍDEO: Registrado un nuevo terremoto de magnitud 6,4 en el sur de Panamá

Archivo - Ubicación aproximada del epicentro del terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter registrado el 12 de octubre de 2026 en Panamá - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Un terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter ha sacudido en las últimas horas el sur de Panamá, en medio del estado de emergencia decretado tras el seísmo de magnitud 7,2 registrado el viernes, que dejó cerca de 30 heridos y numerosos daños materiales en el país centroamericano.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha señalado en un comunicado que el epicentro ha estado ubicado unos 29 kilómetros al noreste del Parque Nacional Coiba, antes de apuntar que el hipocentro ha estado situado a unos dos kilómetros de profundidad.

El seísmo es parte de las decenas de réplicas de diversa intensidad registrados a raíz del citado terremoto del viernes, que llevó al presidente panameño, José Raúl Mulino, a decretar un día después el estado de emergencia para coordinar la entrega de ayuda y lanzar las labores de reconstrucción.

Por su parte, el Ministerio de Educación de Panamá anunció la suspensión de clases durante la jornada del lunes "en todos los centros educativos oficiales y particulares del país" para permitir que se lleven a cabo "las inspecciones tras el sismo y sus réplicas" y analizar los daños materiales sufridos por estos edificios.

"Esta medida preventiva tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa", afirmó en un mensaje en redes sociales, en el que ahondó en el que "actuar con prudencia y mantener la calma es fundamental".

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