Unos 1.000 fieles llenan la plaza Nova de Barcelona una hora antes de la llegada del Papa

Fachada de la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 18 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje apostólico con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.000 fieles llenan la plaza Nova de Barcelona una hora antes de la llegada del Papa León XIV, prevista para las 13 horas.

Entre ellos se encuentran muchos jóvenes, la mayoría luciendo camisa o camiseta blanca y bandera del Vaticano, pero también personas de todas las edades y nacionalidades.

Los Mossos están dejando pasar progresivamente a la gente hacia el centro de la plaza para ver al Pontífice de cerca, aunque mucha gente lo verá desde puntos más lejanos.

Desde las 10 horas se han oído los primeros cánticos de 'Se ve, se siente, el Papa está presente', 'Esta es la juventud del Papa', 'Papa León, te queremos un montón' e incluso algún 'El Papa es de Castefa'.

León XIV visitará de forma privada la Catedral, acompañado del cardenal arzobispo de Barcelona, para el rezo de la hora media.