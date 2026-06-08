Archivo - El cantante Pablo López durante la Gala de la 30º edición de los Premios Dial, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Los Premios Dial 2026 celebran su 30ª e - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas actuarán este martes 9 de junio en el encuentro del Papa León XIV con voluntarios en Ifema, el último de los actos del Pontífice en Madrid, en el marco de su visita apostólica a España, del 6 al 12 de junio.

Pablo López interpretará dos de sus temas, 'El mejor momento' y 'El niño del espacio' mientras que Soraya Arnelas cantará 'Qué bonito'. Así lo avanzó el director de voluntariado de la archidiócesis de Madrid, Ángel Luis Caballero, en rueda de prensa en Madrid.

En IFEMA, participarán unos 12.000 del total de 17.000 voluntarios de entre 20 y 65 años ue están colaborando en la la visita del Papa a Madrid. "Necesitábamos 10.000 y son 17.000", destacó Caballero.

En el evento, León XIV recorrerá durante diez minutos el pabellón en un coche de golf adaptado como Papamóvil, para saludar a todos los voluntarios.

En el acto, que será presentado por los periodistas Pedro José Rodríguez y Raquel Caldas, también intervendrán un misionero digital, 70 tunos y María Vilumbrales, que cantará 'Como tus brazos' y el himno de la visita 'Alza la mirada'.

Asimismo, participarán dos voluntarios, Mercedes y Nuño, junto a la rapera Aisha Ruah, y habrá una intervención del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, además del discurso del Pontífice.

"Va a ser un fiestón de agradecimiento", enfatizó Javier Chimeno, miembro del equipo de contenido del acto en IFEMA. Según indicó, los voluntarios van a ser "los verdaderos protagonistas" del acto junto al Papa.

Atendiendo a los diferentes encuentros que tendrán lugar en Madrid, 11.000 voluntarios estarán en Cibeles, 4.000 en la Plaza de Lima, 40 voluntarios en Cedia, 400 en Movistar Arena y 1.000 en Bernabéu.

Entre ellos, se encuentra María, que colaborará en el equipo de comunicación durante la Vigilia de Plaza de Lima. "Me enmarrono hasta el fondo", ha asegurado, al tiempo que ha subrayado la importancia de ayudar como parte de la Iglesia. "Estamos al servicio de la Iglesia y del Papa", ha insistido.

Por su parte, Miguel ha explicado que se apuntó como voluntario junto a sus amigos y su novia y están viviendo este momento "muy emocionados" por "la enorme bendición" que va a significar la visita del Papa León XIV a Madrid.

Mientras, Luis del Rey, que se ha encargado de la selección y reclutamiento de los voluntarios ha explicado cómo ha sido el proceso de revisar 18.000 perfiles asignando a cada uno la tarea que mejor pueden realizar.