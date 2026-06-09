El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa León XIV en Barcelona y aunque la entrada a la catedral es por invita - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 6.000 fieles, según la Guardia Urbana de Barcelona, se han concentrado este martes a mediodía frente a la Catedral para recibir al Papa.

Los fieles han comenzado a acudir desde las 10 a la plaza Nova, llenándola hacia media mañana, y han seguido llegando hasta ocupar también parte de las calles adyacentes que no estaban cortadas.

Han esperado refugiándose del sol con paraguas o bajo sus banderas, refrescándose como podían. Cerca de las 13 horas, los Mossos han empezado a repartir botellas de agua entre algunos de los asistentes.

Tras la entrada del Papa hacia las 13.30 horas y la aclamación de los asistentes, la plaza se ha vaciado en parte, pero aproximadamente la mitad han seguido en su sitio hasta que Robert Prevost ha salido y se ha dirigido a la multitud.

Un rato después, el Pontífice ha salido por el balcón del Palau Episcopal, desde donde ha bendecido a los fieles que todavía seguían en la plaza, unos 500.

CÁNTICOS, BANDERAS Y PANCARTAS

Durante toda la mañana, se han oído cánticos de 'Se ve, se siente, el Papa está presente', 'Papa León, te queremos un montón' e incluso algún 'El Papa es de Castefa'.

Asimismo, los concentrados no han dejado de gritar '¡Viva el Papa!' y 'Esta es la juventud del papa', y también, puntualmente y de forma desordenada, algún '¡Viva Cristo Rey!', '¡Viva España!' y el 'Virolai'.

La inmensa mayoría de banderas que se han podido ver eran las del Vaticano, si bien también había fieles con banderas de España --muchas con el símbolo del Sagrado Corazón--, Argentina, México, Nicaragua, Dinamarca, Estados Unidos Perú y Andalucía, así como 'senyeres' catalanas y banderas de Barcelona.

Los fieles también han llevado carteles, en los que se ha podido leer 'Se nota, se siente, el Papa está presente', 'Alza la mirada', 'Por los de la 'Sele' y 'Al cielo se sube en equipo'.

TESTIMONIOS

"Poder verlo y que nos haya echado la bendición es suficiente", ha explicado a Europa Press una de las personas concentradas, Bea, de Colombia, que sonríe explicando que, pese a llegar tarde, ha podido colocarse en un sitio privilegiado.

"Yo espero que haga entender a la gente la importancia de la acogida y la inmigración. Sobre la gente que necesita, sobre los vulnerables, las guerras. Los niños, las madres y los ancianos, que son los que más lo padecemos", ha dicho.

SUEÑO CUMPLIDO

Jorge, que llega de Nicaragua, ha asegurado que es algo que solo se puede ver máximo un par de veces en la vida --lo hizo en 1996 en su país, y ahora en su paso por España--, por lo que ha venido con su hija Valentina desde Salou (Tarragona).

"Mi sueño es conocer al Papa desde que tenía 4 años, y lo he cumplido", ha declarado Valentina, que ya supera la decena; su padre, a su vez, ha remarcado la importancia de un mensaje de amor, de paz y de unidad, especialmente para la juventud.

"MUCHA CONEXIÓN"

Florencia y Carina, argentinas, aseguran haber sentido "mucha conexión con el Espíritu Santo" durante la visita del Papa, y lo describen como una experiencia conmovedora.

Han destacado también el mensaje del Papa de apoyo al migrante: "Uno, cuando emigra a otro país, es como discriminado, no tiene las mismas oportunidades. Me gusta este apoyo que tienen a la gente migrante", ha agradecido.

"ALGO A LO QUE AFERRARSE"

Martí y Jaime son dos jóvenes barceloneses, católicos desde que nacieron: "Es bonito ver como la gente se une en Barcelona, que no es especialmente católica hoy en día. Ver como la gente se une y viene a recibir una figura tan importante es bonito".

Celebran la importante presencia joven en el recibimiento al Papa, y remarcan que es muy importante llevar el Cristianismo a la juventud, y que gente de su edad "tenga algo a lo que aferrarse".