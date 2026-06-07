Unos 70.000 fieles y religiosos recibirán esta tarde a León XIV en el Bernabéu convertido

El vicario para el Clero de Madrid, Juan Carlos Merino, atiende a los medios durante una visita el montaje de escenarios, en el Estadio Bernabéu, a 5 de junio de 2026, en Madrid (España). Preparativos para el encuentro del Papa León XIV con la Comunidad D - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 70.000 personas de parroquias, colegios católicos, hermandades y congregaciones recibirán al Papa León XIV este lunes 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu, reconvertido en "un gran templo de fe" para acoger uno de los eventos destacados del viaje del Pontífice a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

"Este escenario se va a convertir en un gran templo de fe, de ilusión, de testimonio", explicó uno de los coordinadores del evento, Juan Carlos Merino, en declaraciones a los medios de comunicación, durante la visita al escenario del evento.

En concreto, señaló que el Bernabéu acogerá el encuentro del Papa con la comunidad diocesana y se espera la asistencia de en torno a 70.000 personas de parroquias, colegios y congregaciones religiosas de las tres diócesis: Madrid, Getafe y Alcalá.

Así, detalló que habrá más de 24.000 personas de las parroquias, más de 7.000 de las asociaciones, hermandades y movimientos, más de 7.000 de las comunidades educativas y en torno a 4.000 de la vida consagrada y sacerdotes, además de obispos y autoridades nacionales y locales y representantes del Real Madrid.

"Refleja fundamentalmente la inmensa riqueza que tiene la iglesia en Madrid", aseguró Merino.

Además de conocidos cantantes como David Bustamante o Daniel Diges, actuará un coro de mil jóvenes, niños y mayores. Durante el evento, que comenzará a las 16:30 horas, también habrá momentos para la oración y los testimonios, desde una persona que acaba de bautizarse siendo ya adulta hasta una familia migrante. A las 19:00 horas llegará el Papa León XIV y recorrerá el campo de fútbol en un buggy eléctrico para saludar a todos los asistentes.

Este vehículo --un cochecito de golf reconvertido en papamóvil blanco y sin capota-- ya está aparcado en el garaje subterráneo del estadio, recién llegado desde Burgos. "Queremos que vaya con todo el confort y sobre todo con la mayor seguridad", indicó por su parte el director comercial de la empresa Green Mowers, que ha diseñado el buggy, Alberto Ruiz.

Durante la visita al estadio, la arquitecta Cristina del Río, de CC Arquitectos, encargada del diseño de los seis escenarios de la visita, señaló que han dividido el césped en hexágonos en cada uno de los cuales habrá representantes de distintas facetas de la Iglesia (coordinadores de los consejos pastorales, sacerdotes, vida consagrada, jóvenes).

También han trazado un trapecio en el que habrá unas 800 personas de las delegaciones de migrantes, de pastoral social y de Cáritas. Por su parte, el Pontífice subirá a un escenario en el que estará rodeado de 100 personas de las distintas realidades de la Iglesia de Madrid.

Por su parte, el director de producción de este evento, Mariano Rodríguez, detalló que contarán con la ayuda de "más de 10.000 voluntarios en un montón de posiciones", además de "un equipo técnico y profesional muy grande" y "la inestimable ayuda del Real Madrid que ha puesto todo tipo de facilidades".

Preguntado por las quejas de los vecinos por el sonido, ha indicado que cuentan "con todos los permisos" y ha pedido perdón por las molestias que puedan ocasionar.

"No podemos evitar que haya quejas, nosotros nos limitamos a cumplir la normativa, por supuesto faltaría más, a poner todos los medios para molestar lo menos posible. Es indudable que una visita como esta, pues molesta a la ciudad, ya habéis visto cómo tenemos la Castellana, cómo tenemos toda la ciudad. Yo creo que los beneficios son infinitamente mayores que los perjuicios que podamos causar, pero es lógico que puede haber gente a la que molestamos y no nos queda otra que pedir disculpas y tratar de trabajar por minimizarlo", zanjó.