El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una reunión con los servicios municipales, en el los jardines de Cecilio Rodríguez del parque del Retiro, a 5 de junio de 2026, en Madrid (España). La reunión tiene lugar con motivo de la inminente - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 trabajadores públicos de los distintos servicios públicos están poniendo Madrid a punto ante el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha definido como el "mayor evento" que va a enfrentar la ciudad "en este siglo", la visita del Papa León XIV.

En una reunión con los servicios operativos del Consistorio a menos de 24 horas de que Robert Prevost aterrice en Madrid, el alcalde ha querido agradecer a los trabajadores públicos su labor "impecable" en "el operativo más grande del Ayuntamiento para acoger un evento", tanto a nivel de recursos humanos como materiales, y en un tiempo récord de tan solo tres meses.

Y todo para dar una imagen de Madrid al mundo como "ciudad preparada" para los grandes eventos "y con todas las garantías". El alcalde también ha aprovechado su encuentro con la prensa. "Es el operativo más amplio porque estamos hablando de más de 8.000 servidores públicos que a lo largo de estos días van a trabajar para que esta visita se pueda desarrollar con las debidas condiciones de normalidad y para que podamos acoger al Papa como lo sabemos hacer en una ciudad tan extraordinaria como es Madrid", ha remarcado Almeida.

El aterrizaje del Pontífice llega después de "las numerosas pruebas a las que se ha visto sometida la ciudad de Madrid a lo largo de los últimos años, como la pandemia, Filomena, la Cumbre de la OTAN, la COP2 o el apagón". "Y, sin embargo, somos capaces de seguir respondiendo y seguir dando a los madrileños la tranquilidad y la confianza necesaria", ha subrayado.

El primer edil ha querido tener un mensaje de "agradecimiento y confianza a los servicios públicos municipales para garantizar tanto a los madrileños como a las miles de personas que van a venir de fuera de Madrid que se está en condiciones de que la visita del Santo Padre sea una auténtica fiesta".