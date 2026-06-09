El acto del Papa en el Estadi Olímpic de Barcelona este martes será para unas 37.000 personas

Archivo - I-D) El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Família Esteve Camps; obispo auxiliar David Abadías; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el coordinador de la visita Enric Puig, durante una rueda de prensa, a 7 de ma - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acto del Papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona este martes 9 de junio tendrá una capacidad para unas 37.000 personas e incluirá actuaciones musicales y plegarias, en una visita a Cataluña de la que el Arzobispado ha subrayado la "dimensión social".

En una rueda de prensa para presentar los actos de la visita presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo auxiliar, David Abadías, afirmó que el aforo se podría incrementar hasta las 39.000 personas en el Estadi Olímpic y que si se cuentan todos los actos que hará el Papa en Catalunya se reunirá a unas 47.000 personas.

Del total de entradas, más de la mitad estarán destinadas a la representación de las diócesis de la Conferencia Episcopal Tarraconense, parroquias, comunidades y escuelas parroquiales, y que el resto serán de acceso libre.

El coordinador de la visita, Enric Puig, afirmó que el acto en el Estadi Olímpic ofrece la posibilidad de "encuentro" de los fieles con el Papa en un gran recinto.

Puig afirmó que este acto permite superar un "déficit" que tuvo la visita de Benedicto XVI en 2010 donde el acto en la Sagrada Familia acaparó toda la atención y faltó contacto con los fieles por la brevedad de la visita, y hará que sin ser el acto central, que será la bendición de la Torre de Jesucristo, puede ser el central de contacto con las personas.

Por su parte, Omella expresó su alegría por la visita del Papa a Barcelona, y por el mensaje de "esperanza, comunión y mirada a Jesucristo" que aporta León XIV, y resaltó el simbolismo en todo el mundo que tiene la Sagrada Familia.