Actuaciones de Sabor de Gràcia, Beret y Álvaro Soler previas a la llegada de León XIV al Olímpic

Ambiente previo a la vigilia de oración con el Papa León XIV, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta vigilia es uno de los actos más destacados durante la estancia del Pontífice en la ciudad con - Kike Ricón/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Actuaciones de artistas y bandas como Sabor de Gracia, Beret, Siloé, Alfred García y Álvaro Soler han animado la previa del acto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, antes de la llegada del papa León XIV.

El escenario del Estadi Olímpic está presidido por una réplica de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia de Barcelona, en una referencia gaudiniana, y de la Moreneta, la patrona de Catalunya, en un acto para 40.000 espectadores.

El preacto, que se ha iniciado a las 18 horas y al que se han ido sumando progresivamente espectadores, también ha contado con las breves actuaciones de Conchita, Worship.cat y Gospel sense Fronteres.

Entre los temas interpretados han figurado 'Boig per tu', el clásico de Sau que ha versionado Sabor de Gràcia; 'Superhéroes', de Beret, una canción que ya interpretó ante el papa Francisco y que ha hecho junto a un coro infantil que lo ha hecho en catalán, y el dueto entre Alfred García y Álvaro Soler con 'Estrella'.

Cuando estaba actuando Álvaro Soler han aparecido por pantalla imágenes del Papa bendiciendo las ambulancias de la caravana impulsada por Sor Lucía Caram, lo que ha provocado un gran aplauso entre los presentes en el Estadi Olímpic.

No solo ha contado con actuaciones ha contado el acto, sino también con testimonios en vídeo, una conversación sobre Gaudí con el presbítero Bruno Bérchez y Maite Gaudí, pariente lejana del arquitecto.

Entre las autoridades que se han visto estaban el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Acción Exterior y UE, Jaume Duch; el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.