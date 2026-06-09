El alcalde de Barcelona celebra la visita del Papa como "icono" de los derechos humanos

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el acto institucional por el Día de Europa, en el Disseny Hub Barcelona, a 9 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El acto incluye intervenciones institucionales, el despliegue de una - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la visita del Papa como "icono" de los derechos humanos y también ha dicho que un estudio del Ayuntamiento calcula que el retorno para la ciudad por la visita este martes y miércoles rondará los 30 millones de euros.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha dicho que este retorno "no es ni la motivación ni el objetivo", sino la consecuencia de la visita, que considera de trascendencia internacional y de la que destaca la culminación de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, hecho que considera un gran mensaje de la ciudad también en términos culturales y patrimoniales.

Sobre el gasto municipal por la visita, ha afirmado que son los 78.000 euros que se dejan de ingresar por el alquiler del Estadi Olímpic Lluís Companys y el alquiler de dos pantallas.

LE DARÁ UNA ACUARELA DE TVBOY

Sobre si le regalará algo, ha respondido que, entre otras cosas, le dará una acuarela del grafitero TVBoy, que consiste en una imagen de la Sagrada Familia, del propio Pontífice y de una paloma de la paz.

Respecto al dispositivo de seguridad ante posibles problemas de movilidad, ha dicho que no cree "que sea tanto como un Sant Jordi y será algo más que un partido de fútbol del Barça".

Ha añadido que la afectación a la movilidad está "muy acotada" a zonas concretas de la ciudad, como los alrededores de la Catedral y de la Sagrada Familia.

LAS OPINIONES DEL PAPA

Ha asegurado que León XIV es un "icono" con personalidad propia y con un mensaje político muy claro a favor de los derechos humanos y los migrantes y en contra de la xenofobia.

Ha apuntado que en su discurso de este lunes ante el Congreso, el Pontífice envío un mensaje "muy claro y definitorio" contra los postulados que defiende la extrema derecha.

Preguntado por las críticas de León XIV al aborto y la eutanasia, Collboni se ha mostrado "muy orgulloso" de tener la ley del derecho al aborto y a la muerte digna, y no ve incompatible las opiniones del Papa sobre esto con que tenga una voz global a favor de los derechos humanos.