El Papa León XIV recibe al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papa León XIV ha recibido este martes por la tarde al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha trasladado al Pontífice que su visita sirve para proyectar al mundo los valores que definen la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Collboni ha destacado valores que definen a la capital catalana como el respeto, el pluralismo, la democracia, la igualdad, la solidaridad y el compromiso con la paz.

El alcalde ha subrayado que Barcelona "defiende el diálogo y la convivencia ante el odio y la división" en un momento marcado por la incertidumbre, los conflictos y la polarización.

Además, se ha referido a la finalización de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y a la relevancia que tiene para barceloneses.

OBSEQUIOS AL PAPA

Ha obsequiado a León XIV con la obra 'Barcelona, ciutat de pau' del artista TVBoy, en la que se ve a León XVII, una paloma de la paz y de fondo la Sagrada Família, y una edición del libro 'Miró i els poetes catalans', de Vicenç Altaió.

También le ha entregado una baldosa hexagonal diseñada por Gaudí en 1904 con el mensaje 'Barcelona lloc de trobada, cultura i pau' ('Barcelona lugar de encuentro, cultura y paz'), en catalán, castellano e italiano.