El Papa alerta ante la indignación en el confinamiento por el coronavirus, una actitud de "los soberbios"

ROMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha alterado este lunes de los posibles casos de indignación en la situación de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus durante la homilía en la misa matutina en la Casa de Santa Marta, que ha vuelto a celebrase sin fieles y a ser retransmitida por streaming

En este sentido, el Pontífice ha hecho hincapié de cómo la indignación es una fea tentación que lleva a la violencia. "Hace unos días, me mostraron, en un teléfono móvil, imágenes de la puerta de un edificio que estaba en cuarentena. Había una persona, un joven, que quería salir. Y el guardia le dijo que no podía. Y le dio un puñetazo, con indignación, con desprecio: "¿Quién eres tú, 'negro', para impedirme que me vaya?", ha relatado el Pontífice.

Así, ha aseverado que la indignación es la "actitud de los soberbios, pero los soberbios pobres, los soberbios con una fea pobreza de espíritu, los soberbios que viven sólo con la ilusión de ser más de lo que son". "Es una clase espiritual, la gente que se indigna: de hecho, muchas veces estas personas necesitan estar indignadas, estar indignadas para sentirse persona", ha manifestado.

El Papa también ha vuelto ha pedir oraciones por las familias que se encuentran en cuarentena para evitar la propagación de coronavirus, para que Dios "les ayude a descubrir nuevas formas de convivencia" y "nuevas expresiones de amor" en un momento en que en Italia las personas contagiadas por el coronavirus ya son 20.603 personas y los fallecidos más de 1.800.

"Seguimos rezando por los enfermos, pienso a las familias encerradas, los niños no van a la escuela, a lo mejor los padres no pueden salir, algunos están en cuarentena. Que el Señor les ayude a descubrir nuevas formas de convivencia, nuevas expresiones de amor", ha señalado.

Así, ha asegurado que la situación de reclusión es una "ocasión nueva para encontrar los verdaderos afectos, la creatividad en las familias". "Rezamos por la familia, para que las relaciones de familia, en estos momentos, florezcan siempre en el bien", ha dicho. Se trata de la séptima misa del Pontífice que ha sido retransmitida en directo a través del portal web del Vaticano 'Vatican News' y por la televisión de la Conferencia Episcopal Italia, TV2000, que ha llegado a alcanzar esto días hasta el 10% de la audiencia televisiva total.

Además, Francisco ha centrado su homilía en una reflexión sobre el Segundo Libro de los Reyes (5,1-1 5a) cuando el general del ejército de Siria, Naamán, que gozaba de la estima y del favor de su rey, fue curado de una grave enfermedad en la piel, y el Evangelio según san Lucas (4-24-30) en el que Jesús avisa que ningún profeta es querido en su propia tierra.

Este domingo el Papa rompió el aislamiento obligatorio para desplazarse primero hasta la catedral Santa María la Mayor y después hasta la iglesia de San Marcello al Corso, en pleno centro de Roma, donde rezó ante un crucifijo de la 'Gran Peste'.