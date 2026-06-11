AMP.- Mucha "emoción" y "energía" en la espera de León XIV a las puertas del Pérez Galdós (Gran Canaria)

Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de la llegada del Papa - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mucha "emoción" y "energía" es lo que han vivido los ciudadanos que esperaron este mediodía al Papa León XIV a las puertas del Teatro Pérez Galdós, donde la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, le ha hecho entrega de la Llave de Oro de la Ciudad con motivo de su visita a la capital grancanaria.

Los ciudadanos, muchos residentes en Canarias pero naturales de Venezuela, República Dominicana o procedentes del sur de la Península, han explicado a Europa Press que se levantaron "muy temprano" para coger sitio y poder ver de cerca al Santo Padre.

Desde ese mismo lugar partió, además, el paseo en papamóvil, que duró unos 30 minutos aproximadamente y le llevó hasta la catedral de Las Palmas, donde tuvo lugar un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas.

A la espera de la llegada del Papa a la capital grancanaria, la Cofradía Nazareno de Vegueta amenizó el momento en la zona del Teatro Pérez Galdós, con lemas como "esta es la juventud del Papa" y entonando canciones que animaron al público congregado para ver a León XIV.

Entre los asistentes, una ciudadana venezolana aseguró estar con "mucha emoción" y con una "energía brutal", que espera que con la bendición del Papa su "tierra querida" sea "libre".

Asimismo, varios jóvenes se colocaron en primera fila tras haber llegado temprano para poder ver de cerca a León XIV. A su lado, desde Badajoz, venía un grupo que ha estado también en Madrid con el Papa y afirmaban sentirse "muy contentos, emocionadísimos".

Han querido también agradecer al Papa este viaje para todo el pueblo español y la encíclica escrita.

LA LLAVE DE LA CIUDAD

A su llegada a la Las Palmas de Gran Canaria, el Papa León XIV ha recibido la Llave de Oro de la Ciudad con motivo de su visita y de manos de su alcaldesa, Carolina Darias.

La concesión de esta distinción honorífica, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, ha buscado reconocer el significado "histórico e institucional" de la primera visita de un Pontífice a Canarias, así como la "estrecha relación" que se ha mantenido con la Santa Sede, según detalla el consistorio capitalino en una nota de prensa.

La Llave de Oro de la Ciudad constituye, asimismo, el máximo reconocimiento que concede el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De este modo, esta distinción se reserva a jefes de Estado extranjeros que visitan oficialmente la capital grancanaria y, de manera excepcional, a personalidades de relevancia internacional cuyos méritos extraordinarios cuentan con reconocimiento universal.