Papa.-AMP.- Papa.- León XIV pide a los catalanes construir "unidad" en una homilía en catalán y castellano

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa León XIV en Barcelona y aunque la entrada a la catedral es por invita - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pronunciado este martes una homilía en el altar mayor de la Catedral de Barcelona en catalán y castellano, en la que ha llamado a los barceloneses y catalanes a ser "constructores de unidad" ante un mundo desgarrado por guerras y divisiones.

'Amb gran goig començo la meva visita resant l'Hora sexta en aquesta Catedral amb tots vosaltres' ('Con gran alegría inicio mi visita rezando la Hora sexta en esta Catedral junto a vosotros)' han sido sus primeras palabras.

Robert Prevost ha recordado las palabras de Juan Pablo II "cuando, en su visita aquí, alababa el 'ánimo acogedor que a lo largo de la historia ha llevado a barceloneses y catalanes, a vosotros, a compartir ciudadanía humana y cristiana con innumerables gentes".

Acompañado del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el Pontífice ha oficiado el rezo de la Hora sexta, ante el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores.

Se trata de su primer acto en Barcelona, en una estancia de dos días y que viene precedida de su visita a Madrid, antes de ir a Canarias.

"HOGAR AMPLIO Y ABIERTO A LA FRATERNIDAD"

Ha añadido que "esta ciudad y esta región son un hogar amplio y abierto a la fraternidad cristiana" donde hermanos y hermanas se entregan para construir armonía y comunión, más allá de toda polarización.

"Cristo es el Esposo que nos amó primero, Él es también la Cabeza a la que estamos unidos como miembros de un único organismo, unos al servicio de otros, hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación" , ha dicho.

Ha insistido en su mensaje de unidad: "En la riqueza de los dones recibidos, somos fuertes porque estamos unidos, y estamos unidos porque estamos animados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es Espíritu de comunión para la salvación de todos".

"Por tanto, es importante, para cada uno de nosotros, no permitir que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido y hacia cuya plenitud nos conduce día tras día", ha añadido.

El Papa ha dicho que "la Iglesia es fruto de un acto de amor que la precede y que viene de Dios y, ante todo, crece dejándose amar por Él, unida, con corazón humilde y agradecido, porque sólo quien se deja amar por Dios puede construir, con los demás, las obras del amor".

León XIV ha visitado la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia: "En un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser 'mártires', es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias".

CRIPTA DE SANTA EULÀLIA

Y ha añadido: "Como la virgen Eulàlia y tantos otros mártires, queremos responder nuestro 'sí', dispuestos, en lo que sea necesario, a morir a nosotros mismos, a perdernos para reencontrarnos, a renunciar a lo superfluo para construir sobre lo que es esencial y dura para siempre".

Ha visitado el claustro y la fuente eucarística 'Ou com balla', ha firmado en el Libro de Oro y ha salido al exterior a saludar al numeroso público congregado en las inmediaciones de la Catedral.

A las 20 tendrá lugar la segunda Vigilia de oración del Papa en este viaje a España, tras la celebrada el sábado en la plaza de Lima de Madrid, y que esta tarde se celebrará en el Estadi Olímpic 'Lluís Companys' en Montjuïc.