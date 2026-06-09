Sumar reclama más contundencia a Iglesia ante los abusos y critica las posiciones "conservadoras" de León XIV

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, considera que "la Iglesia Católica debería ser muy contundente para ser creíble" en lo que respecta a abusos sexuales en su seno y ha reprochado al Papa León XIV que haya incluido en su discurso ante las Cortes las menciones contra el aborto o la eutanasia.

"Yo creo que en materia de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia, en los casos de pederastia que están saliendo a la luz, que llevan tanto tiempo, la Iglesia Católica debería ser muy contundente para ser creíble", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso. Además, ha añadido que León XIV "está demostrando tener algunas posiciones más conservadoras o menos contundentes" que su predecesor, Francisco.

A su juicio, la visita de León XIV a la Cámara Baja "ha dejado una sensación agridulce, con luces y con algunas sombras". Por un lado, Pisarello ha destacado el discurso "humanista" del Papa, "contra la guerra, contra el rearme, contra la codicia sin límites de las grandes tecnoligarcas y en defensa de las personas y de los más vulnerables, que merecían ser aplaudidos".

Sin embargo, ha criticado que, por otro lado, "el Vaticano decidió adrede, acompañar ese discurso de una negación del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre sus vidas y también del derecho de las personas LGTBI a formar familias diversas o del derecho a la eutanasia".

Estas últimas consideraciones, según Pisarello, "conservadoras y excluyentes", no merecían aplauso alguno. "Por el contrario, hicieron mucho más sonoras otras ausencias como pedir perdón por el papel desempeñado por la jerarquía eclesiástica durante el franquismo o ofrecer reparación por los casos de pederastia y otros abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica", ha añadido.

Igualmente, ha reflexionado que, "en pleno Siglo XXI, ninguna religión, ni la católica, ni el islam, ni el judaísmo, pueden defender de manera creíble la dignidad de las personas si no colocan en el centro la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas".

En esta línea, ha defendido que el Papa pronunciase en la Cámara Baja "un discurso humanista contra la crueldad, contra la arrogancia de los Trumps de turno y en defensa de los vulnerables". No obstante, ha dicho que sus mensajes reafirman sus "convicciones laicas" y "la necesidad de mantener, más que nunca, una estricta separación entre las iglesias y el Estado, sin privilegios de ningún tipo".

De la misma manera, preguntado por el aplauso de siete minutos al Pontífice en el Congreso, Pisarello ha asegurado que no aplaudieron "todo lo que se dijo ni con la misma intensidad". "Si se ven las imágenes, yo creo que buena parte de los diputados y diputadas que estábamos allí, después de escuchar la intervención del Papa León XIV, vimos que había cosas que merecían ser aplaudidas y otras que no", ha subrayado.

Del mismo modo, ha destacado que el Vaticano "no improvisa nada" y que el Papa podría haberse referido o no a la interrupción voluntaria del embarazo, así como a los matrimonios igualitarios, pero ha lamentado que optase "por una salida conservadora y excluyente".

"Nosotros creemos que está bien llevar el debate de la dignidad de la persona, pero no se puede hablar de la dignidad de la persona como si la dignidad de las mujeres estuviera en un segundo plano. No se puede hablar de la dignidad de la persona como si la dignidad aquellas personas que quieren poder morir dignamente estén en un segundo plano. No se puede hablar de la dignidad de las personas como si las familias LGTBI tuvieran menos derechos que otras a constituirse como tales. Por lo tanto, ya digo, ayer hubo cosas que merecían un aplauso y así se hizo y hubo otras que no merecían esos siete minutos ni mucho menos", ha agregado.

El Papa llamó este lunes a bajar la polarización y a respetar a los rivales políticos. Cuestionado sobre este tema, Pisarello ha expuesto que "hay discursos de odio, discursos de descalificación violenta de los adversarios que deberían erradicarse de la práctica parlamentaria, que deberían erradicarse de los medios de comunicación".

VÍCTIMAS DE ABUSOS Y "PRIVILEGIOS" FISCALES, AUSENCIAS

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha indicado también en rueda de prensa en el Congreso que hubo "ausencias importantes" en el discurso del Pontífice en la Cámara Baja. En concreto, se ha referido a las víctimas de la pederastia de la Iglesia, de sus "privilegios fiscales", o de retirar los "honores que el dictador Franco mantiene en su institución".

No obstante, ha explicado que comparte el mensaje del Papa por la dignidad de todas las personas y la "censura explícita" que ha dicho que hizo León XIV a la prioridad nacional del PP y Vox. "Pero también hubo partes de su discurso que no nos gustaron, que no compartimos y que sí son coherentes con su institución", ha añadido respecto al aborto y a la eutanasia. "Entendemos su posicionamiento ideológico y su papel en la Iglesia, pero no es el de nuestro país ni de la mayoría de este Congreso", ha afirmado.

En esta misma línea, ha señalado que "había pues una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado". "Yo creo que quizá nos pasamos aplaudiendo siete minutos", ha reconocido.

En todo caso, ha expuesto que "hubo veces" donde los diputados paraban de aplaudir. "Si nos ponemos de acuerdo, mal y si montamos el show y hacemos cosas diferentes también. Creo que fue un aplauso excesivamente largo pero que entiendo que cada uno aplaudía una parte de ese discurso", ha defendido.

Finalmente, ha señalado que le parece "bien" que el Papa "pueda hablar en catalán en Cataluña". "Sin más, sin estridencias, sin polémicas y creo que todo apunta a que gran parte de esos actos los hará en catalán", ha concluido.