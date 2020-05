El Papa aplaude la labor de los enfermeros durante la pandemia: "Han sido ejemplo de generosidad"

ROMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha aplaudido la labor de los enfermeros durante la pandemia al destacar que "han sido un ejemplo de generosidad" al tiempo que ha lamentado muchos hayan acabado "dado la vida" durante la eucaristía que como cada mañana celebra en Santa Marta.

"Recemos hoy por los hombres y mujeres de esta profesión que es más que una profesión, es una vocación, es una entrega", ha dicho el Papa. "Que el Señor les bendiga en este tiempo de pandemia en el que han sido ejemplo de generosidad. Incluso algunos han dado la vida", ha agregado Francisco en su homilía que coincide con el Día Internacional de los Enfermeros.

Francisco ha comentado el Evangelio hodierno (Jn 14,27-31) en el que Jesús dice a sus discípulos: "Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo". El pontífice ha explicado que Jesús da "la paz del alma, del corazón, la paz que cada uno de nosotros quiere dentro de sí". "No se trata de la paz universal, esa paz sin guerra que todos queremos y que ojalá se mantuviera siempre", ha añadido.

De este modo, ha advertido de la paz que uno pide vivir como "adquisición propia": "Sin darte cuenta, te encierras porque la consideras para ti. Es una paz en soledad, que te hace estar tranquilo, te hace que te duermas un poco y te anestesies", ha señalado.

Así ha denunciado que nace "una paz para mí, egoísta, costosa, provisoria y estéril". Sin embargo, el pontífice ha puesto en valor la paz de Jesús que "no te aísla, te pone en movimiento, te hace ir donde están los otros, genera comunidad y comunicación".

"La paz de Jesús es gratuita, es un don del Señor, es fecunda y te lleva siempre adelante. Te abre al paraíso y al cielo, y lleva a otros contigo al paraíso", ha añadido.

De esta manera ha invitado a los cristianos a preguntarse: ""¿Cuál es mi paz? ¿Dónde encuentro paz? ¿En las cosas, en las posesiones, en los viajes? ¿Debo pagar la paz o la recibo gratis como don del Señor?". Y ha añadido a continuación: "Si cuando me falta algo, me enfado, no tengo la paz del Señor. Estoy en paz y quiero comunicarlo a los otros y llevar a cabo algo, eso es la paz del Señor".

"La paz de Jesús está llena de esperanza y mira el silencio. Es una paz definitiva y contagiosa, no es narcisista porque siempre mira al Señor y no a uno mismo. Que el Señor nos dé esta paz llena de esperanza", ha finalizado.