Cambios en los puntos de salida en Barcelona de buses interurbanos por la visita del Papa

El Papa León XIV durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educac - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha anunciado cambios en los puntos de salida en Barcelona de algunas líneas de buses interurbanos por la visita del papa León XIV, en un comunicado este lunes.

Estos cambios se deben a la "previsión de una elevada afluencia de personas a los principales puntos de los actos" que realizará el Pontífice.

En concreto, las líneas de los corredores Lleida-Barcelona y Berga-Barcelona que opera Alsina Graells trasladan su salida desde Paseo de Gràcia 36 a la Estació del Nord, mientras que las llegadas no se modifican.

Los buses de Plana con origen en Tarragona y el resto de la Costa Daurada (Tarragona) cambian su punto de salida en Barcelona de Paseo de Gràcia 36 a Gran Via 588.

Por último, los buses de Sagalés del corredor Caldes de Montbui-Barcelona llegarán y saldrán desde la avenida Meridiana, y la línea L0110 entre Barcelona y Montserrat no prestará servicio el martes 9.