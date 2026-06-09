Las campanas de la Catedral de Barcelona dan la bienvenida a León XIV a su llegada con Omella

El Papa León XIV (i) junto al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella (d), a su llegada al Aeropuerto Internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Papa León XIV continúa su viaje por España - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las campanas de la Catedral de Barcelona han empezado a repicar este martes sobre las 13.24 para dar la bienvenida al papa León XIV, que ha llegado en coche cerrado desde el aeropuerto a las 13.28 junto al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Ha entrado en la plaza Nova en una comitiva de vehículos desde la Via Laietana, y ha saludado desde la ventanilla.

Lo ha hecho entre eufóricos gritos y vitores de los más de 1.500 fieles que se han congregado frente a la Catedral para recibirle.

Al bajar del coche, el Pontífice ha saludado con la mano desde lejos a la multitud entre gritos de '¡Esta es la juventud del Papa!'.

Luego ha subido con Omella la escalinata de la puerta principal de la Catedral y ha saludado al cabildo de canónigos y el deán de la Catedral antes de oficiar el rezo de la hora media.