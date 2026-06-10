Papa.-Canarias activa la alerta por evento multitudinario ante la visita del Papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife

Canarias activa la alerta por evento multitudinario ante la visita del Papa a Gran Canaria y Tenerife - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha activado la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por evento multitudinario ante la visita del Papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Se trata de una medida de seguridad que comenzará a aplicarse a partir de las 08.00 horas de este jueves en Gran Canaria y desde las 08.00 horas del viernes en Tenerife.

Según ha informado la Dirección General de Emergencias del Ejecutivo autonómico, la simultaneidad y la magnitud de los eventos previstos provocarán una elevada concentración de personas, lo que podría afectar a la movilidad y a los servicios esenciales.

Al respecto, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha subrayado que la visita del Papa constituye un acontecimiento "excepcional" para el archipiélago y ha garantizado que se ha trabajado durante semanas para que se desarrolle con las máximas garantías de seguridad.

Mientras, la jefa del servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha explicado que esta medida garantiza una "monitorización permanente" de la situación para actuar de forma rápida ante cualquier incidencia.

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación, utilizar preferentemente el transporte público, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y llevar agua fresca y protección solar.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo de seguridad diseñado por la Dirección General de Emergencias y el CECOES 112 contará con la movilización de 43 profesionales especializados en coordinación de emergencias, planificación y gestión operativa.

Este personal dispondrá del apoyo de ocho vehículos de coordinación, de ocho estructuras avanzadas de mando sobre el terreno y de una red de 200 terminales de radiocomunicaciones TETRA para supervisar los nueve planes de autoprotección elaborados.

Los puestos de coordinación se desplegarán en puntos estratégicos como la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, las Casas Consistoriales en Vegueta, el estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena, el CAE de Las Raíces, la Plaza del Cristo de La Laguna y el puerto de Santa Cruz de Tenerife, entre otros.

En estas zonas intervendrán un total de 16 efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y de la Unidad de Apoyo de Emergencias para garantizar la seguridad durante el recorrido papal.