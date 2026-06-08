Archivo - El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha resaltado que la visita del Papa León XIV que tendrá lugar el próximo jueves en Gran Canaria y el viernes en Tenerife viene a reconocer el "comportamiento ejemplar" que han tenido los isleños con la inmigración.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, agregó que se trata de una "visita histórica", ya que será la primera vez que un Pontífice pise el archipiélago.

"Y además no es una visita protocolaria. Como todos hemos conocido, viene a poner el foco en la realidad migratoria a la que lleva haciendo frente esta Comunidad Autónoma a lo largo de los últimos 30 años", observó.

Cabello hizo especial hincapié en que al Ejecutivo regional esta visita le "llena de ilusión" porque el Papa "viene a reconocer el comportamiento ejemplar del pueblo canario a lo largo de estos años".

Por otro lado, el portavoz recordó las autoridades han establecido diferentes dispositivos de seguridad y de movilidad, por lo que ha pedido colaboración a la ciudadanía para que la visita de León XIV "pueda discurrir de la mejor manera posible".