Un 'castell' inicia la vigilia del Papa en el Estadi Olímpic de Barcelona

El Papa León XIV a su llegada a la vigilia de oración, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta vigilia es uno de los actos más destacados durante la estancia del Pontífice en la ciudad condal y s - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 'castell' levantado por los Castellers de Vilafranca ha dado el pistoletazo de salida a la vigilia del papa León XIV en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, ante la atenta mirada y el aplauso del Pontífice.

León XIV ha entrado en el Estadi Olímpic con el 'papamóvil', en la primera aparición del vehículo en la etapa catalana de su visita, y con el que ha dado una vuelta al estadio.

Entre los aplausos del público y las muestras de alegría, el Papa ha ido saludando a los fieles congregados en el estadio, ha bendecido a diversos niños durante el recorrido y ha vuelto a repetir el gesto del 'six seven'.