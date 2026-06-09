El Papa León XVI durante un encuentro con los voluntarios, en Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). En este acto se ha producido el saludo y encuentro del Santo Padre con los voluntarios que han trabajado en los distintos actos de la vis - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fieles de todo el mundo han acudido este martes a la plaza Nova de Barcelona, frente a la Catedral, esperando la llegada del Pontífice: "Tenemos el corazón abierto a la esperanza, a la fe y a la caridad".

Fuensanta ha llegado desde Granada con sus hijos para ver a León XIV y, en declaraciones a Europa Press, ha alabado al Papa por su juventud y su actitud, y ha añadido, al ver tantos jóvenes, que eso significa que todavía hay una semilla: "Mientras haya una semilla, fecundará al mundo".

Patrocinio, uno de los acompañantes de Fuensanta y sus hijos, ha declarado que espera de la visita que salgan reforzados los valores de la fe, así como consensuar la identidad del territorio español y recordar lo que contribuyó España "a los valores y diversificación de la fe".

Carina, peruana que lleva 35 años en Barcelona, ha explicado a Europa Press que es muy importante para ella la visita del Papa, especialmente en un tiempo de guerras y tantos problemas: "Nos trae la unión", ha dicho.

UN MENSAJE "BRUTAL"

Miguel, de 28 años y de Sevilla, y Pablo, de 30 y de Valencia, han venido expresamente para vivir por primera vez la experiencia de ver al Papa: "Es la figura más importante de la Iglesia católica. Poder estar en esta fiesta es algo agradable de vivir".

"El mensaje es brutal. Todo lo que se estaba viendo en redes sociales sobre lo que es la visita del Papa a España, que tanto tiempo llevaba sin venir, es algo súper esperanzador", han dicho.

Esperan que el Papa transmita un mensaje "de esperanza, de ilusión, de fe", sobre todo centrado en el auge de los conflictos bélicos, ya que consideran importante dar un mensaje de paz.

"MUCHA ESPERANZA"

Elena, Marta, Sofía y Amelia, de Barcelona y de 16 años, han asegurado que significa mucho para ellas poder ver en persona al representante de Jesús en la Tierra, y han celebrado la gran presencia de jóvenes frente a la Catedral de Barcelona: "Nos da mucha esperanza".

"Es como una piña, es como una familia. Ves que no estamos solas. A la mejor tú piensas, bro, nadie es católico, nadie cree somos los únicos. Y llegas aquí y es increíble", afirman las 4 amigas, que también fueron a Madrid para ver a León XIV y llevan desde primera hora esperándole en Barcelona.

Jack y Kitty, de Londres, se han encontrado con la visita del Pontífice de casualidad: "Nos alojamos aquí al lado, estábamos desayunado y hemos visto la gente, y entonces hemos hecho un poco de investigación".

"No somos católicos, pero es igualmente increíble estar en presencia del Papa. Es normal que haya tanta gente, es tan conocido que cualquiera acudiría a verlo, seas o no religioso", han relatado los turistas.