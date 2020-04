Papa Francisco.- Jóvenes de 60 ciudades del mundo convocados por Scholas mantienen un encuentro virtual

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una decena de jóvenes españoles, de Madrid, Barcelona, Segovia, Sant Feliu de Codines, Santa Coloma de Gramenet, Albolote, Beneixama, Madridejos, Badalona y Vigo, junto a jóvenes de 60 ciudades del mundo se han reunido en una conferencia convocada por la iniciativa del Papa Francisco Scholas Ocurrentes, para enfrentarse juntos al coronavirus COVID-16.

Se trata del Primer Ciberencuentro Mundial de Jóvenes sobre el Coronavirus para hablar y compartir todo lo que les está pasando a ellos y a sus familias. En la charla han participado adolescentes de Miami, Maputo, Santo Domingo, Roma, Madrid, Port-au-Prince, Lisboa, Asunción del Paraguay, Barranquilla, Buenos Aires, Tokio, Ciudad de México, Barcelona, Setagaya-ku, Oporto, La Plata, Nápoles, Tampa, Vigo, Panamá, Bucarest, Cascais, Monterrey, Medellín, entre muchas otras ciudades.

Los jóvenes han contado a sus coetáneos cómo están viviendo la emergencia sanitaria. "Hace unos días que no me sentía feliz, al estar encerrada en casa; este encuentro, poder hablar con vosotros a gran nivel, el poder sentir que no estaba sola, volver a estar en compañía, ver la situación de otros países, me ha ayudado muchísimo", ha expresado Sara, de Granada, a lo que Sergio, de Madrid, ha añadido que "ha llegado el momento de reivindicar la cultura del encuentro" que defiende Scholas.

"En este momento de encierro, de aislamiento, es más necesario que nunca reivindicar la cultura del encuentro, recordar que no estamos solos, que tenemos medios para vernos, y seguir trabajando juntos. En estos momentos tan duros puede que muchos de nuestros familiares estén afectados, o nuestros amigos, no solamente por la enfermedad sino también por lo que conlleva este encierro y esta cuarentena; esta soledad que puede achacar muchos otros problemas en tu salud mental", ha precisado el joven madrileño.

Por su parte, Celestino, de Mozambique, ha insistido en el mensaje de quedarse en casa para prevenir contagios. "Por más que el virus no llegó del todo acá, nos tenemos que proteger. Parece que no hubiera conciencia de lo que está pasando, porque hay gente que quiere salir a la calle, pero es porque desconocen la gravedad del virus", ha apuntado.

Asimismo, Dominique, de Haití, mostraba su "preocupación" por el hecho de que "países que están preparados para soportar mejor este tipo de crisis están sufriendo". "Imagínense nosotros en Haití, aquí no estamos listos, (por eso) si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Este es el momento de ser solidarios", ha matizado.

Mientras, Brayan, de Panamá, ha invitado a ver lo "positivo", en este caso, "no haber perdido la red de comunicación". "A pesar de que estamos en un momento de crisis, seguimos en pie; no como amigos o conocidos, sino como la gran familia que somos Scholas", ha subrayado, al tiempo que Sonia, de Palermo, ha enfatizado que "Scholas es un soplo de aire en todo esto, es pedazos de corazón repartidos por todo el mundo, es especial".

Este primer encuentro virtual mundial ha tenido como actividad de cierre la puesta en común de palabras e ideas alrededor de las cuales seguir generando un diálogo y conversación permanentes. Entre estos términos, se han escuchado: fraternidad, sacrificio, coraje, solidaridad, familia, fragilidad, empatía, incertidumbre, desconcierto, comunicación y, sobre todo, esperanza y encuentro. El cofundador de la red mundial Scholas, José María del Corral, ha animado a los chicos: "Hoy ustedes crearon la mejor vacuna y le pusieron el nombre: 'esperanza'".