Papa Francisco.- Los obispos no se sienten "ninguneados" por Calvo y le piden que "no discrimine" a la Iglesia con el IBI

Publicado 29/01/2020 14:32:00 CET

Los obispos no se sienten "ninguneados" por Calvo y le piden que "no discrimine"

Los obispos no se sienten "ninguneados" por Calvo y le piden que "no discrimine" - Moncloa

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que los obispos no consideran un "ninguneo" que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se haya reunido ya con el nuevo nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, y no con los obispos españoles; y sobre el IBI, han subrayado que "la Iglesia no quiere privilegios pero tampoco discriminación".

"No lo vemos como ninguneo, es lógico que el nuevo nuncio que además es el decano del cuerpo diplomático en España, después de presentar las cartas credenciales al Rey haya hecho un primer contacto con quien en este momento en el gob lleva los asuntos de lib religiosa. Era de obligado protocolo", ha subrayado Argüello este miércoles en rueda de prensa.

Por otro lado, sobre la intención del Gobierno de establecer que la Iglesia pague el IBI y de hacer una reflexión sobre la casilla en el IRPF, tal y como señaló Carmen Calvo recientemente, ha pedido que no se les discrimine.

"La Iglesia no desea privilegios pero tampoco desea discriminación, en los asuntos del IBI o del sistema fiscal, lo que hemos insistido es en que lo que la Iglesia pide es lo que prevé una ley de mecenazgo que establece una regulación para todas las entidades no lucrativas. Entendemos el derecho del Gobierno a modificar su política fiscal como se discute la repercusión de la subida o bajada del salario mínimo, pero en este asunto, pedimos que no se trate como si fuera un privilegio de la Iglesia", ha zanjado.