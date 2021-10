Pablo Iglesias se pregunta "por qué la derecha española odia al Papa Francisco" y dice que "no es una novedad"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias ha reflexionado este jueves en el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá sobre "por qué la derecha española odia al Papa Francisco" y ha precisado que "no es una novedad".

"¿Por qué la derecha española tiene tantos problemas con Jorge Bergoglio, con el Papa Francisco? Creo que tenemos un Papa enormemente interesante y extraordinario por muchas razones más allá de las diferencias que pueda yo tener con el jefe de una organización internacional como la Iglesia Católica", ha indicado Iglesias durante su intervención en el ciclo 'Conversaciones en Siglo Futuro. Pensamiento, Sociedad, Ética y Política'.

Según ha recordado, Bergoglio, el primer Papa no europeo en 1.300 años, "critica la política migratoria de Donald Trump, defiende el diálogo en Venezuela y critica las políticas de austeridad en el sur de Europa". Esto, a su juicio, "implica un giro sin precedentes a los estilos inaugurados por el Papa polaco".

Iglesias también ha citado la exhortación apostólica 'Evangelii Gaudium', para destacar que en ella, el Pontífice dice que "hay ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, y que esas ideologías son causantes de la desigualdad, y que menoscaban el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común, instaurando una nueva tiranía invisible".

"Es impresionante que esto lo diga el Papa. No lo está diciendo el secretario general del Partido Comunista, ni la secretaria general de Podemos. Lo está diciendo el Papa", ha remarcado Pablo Iglesias.

Además, Iglesias se ha referido al reciente mensaje del Papa Francisco en el que pide perdón a México. "Para colmo, hace pocos días, pide perdón por la colonización y la participación de la Iglesia en la conquista de México. Y, a partir de ahí ya, se desatan los infiernos en la política española, que sin complejos y sin matices se atreven a criticar abiertamente al jefe de la Iglesia católica", ha indicado.

En todo caso, ha precisado que "esto no es tan novedoso" pues "cuando a la derecha española no le ha gustado un Papa, lo han dicho siempre", y ha puesto el ejemplo de "Giovanni Battista Montini (Pablo VI), que cuando era arzobispo de Milán, por haber pedido clemencia para antifranquistas condenados a muerte, fue objeto de manifestaciones de falangistas en España, frente a la embajada de Italia".

"Que a la derecha española no le guste un Papa no es algo novedoso, forma parte de un estilo de la derecha española, que les gusta la democracia si ganan ellos. Lo expresó Vargas Llosa diciendo que lo importante no es que haya libertad para votar sino votar bien. Incluso cuando es el Espíritu Santo, tiene que inspirarles bien, porque si les inspira mal, la derecha española, contra el Espíritu Santo y contra el Papa", ha zanjado Iglesias.