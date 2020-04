Papa Francisco.- El Papa alerta de los problemas de pobreza, empleo y "hambre" que vendrán tras la pandemia

ROMA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha alertado de los "problemas de pobreza, de trabajo y de hambre" que vendrán después de la pandemia del Covid-19, al tiempo que ha pedido oraciones por los que ayudan a prevenir y combatir estas situaciones.

"Hay gente que desde ahora empieza a pensar en el después: el después de la pandemia. A todos los problemas que vendrán: problemas de pobreza, de trabajo, de hambre... --ha señalado--. Oremos por todos los que ayudan hoy, pero también pensemos en el mañana, para ayudar a todos nosotros".

Francisco ha dedicado así la misa matutina que ha celebrado en Casa Santa Marta -sin fieles y retransmitida por streaming- a la pobreza, el desempleo y el hambre que son causados por la pandemia del coronavirus. En la homilía también ha recordado a Nuestra Señora de los Dolores, invitando a darle las gracias porque aceptó ser Madre.

Así, al inicio de la Misa ha recitado la antífona de entrada que es una invocación de ayuda en la angustia: "Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado; líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Señor, que no me avergüence de haberte invocado".