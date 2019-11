Papa Francisco.- El Papa arremete contra las "conversiones forzadas" en la Iglesia "compradas con la promesa de ventajas materiales"

Publicado 04/11/2019 15:14:21 CET

ROMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha criticado el proselitismo en la evangelización porque "contradice el camino ecuménico y el diálogo interreligioso" al tiempo que ha arremetido contra las "conversiones forzadas" en la Iglesia "compradas con la promesa de ventajas materiales".

"El proselitismo es siempre violento por naturaleza, incluso cuando se oculta o se ejerce con guantes. No puede soportar la libertad y la gratuidad con que la fe puede ser transmitida, por gracia, de persona a persona. Por esta razón, el proselitismo no es solo el del pasado, de los tiempos del antiguo colonialismo, o de conversiones forzadas o compradas con la promesa de ventajas materiales", ha denunciado el Pontífice.

Francisco ha hecho estas declaraciones en el libro-entrevista escrito por el periodista italiano, Gianni Valente, con motivo del final del Mes Misionero Extraordinario. El libro se titula 'Sin Él no podemos hacer nada'. Una conversación sobre ser misioneros en el mundo de hoy' y la página web de información del Vaticano, Vatican News, ha publicado un adelanto.

En él, el Papa ha advertido de que el proselitismo -que define presente "en todos aquellos lugares donde está la idea de hacer crecer la Iglesia, sin la atracción de Cristo ni de la obra del Espíritu"- existe incluso en la actualidad, "incluso en parroquias, comunidades, movimientos, en las congregaciones religiosas".

Así, ha defendido que la misión de la "Iglesia en salida", no es "un programa" o "una intención que se realiza con el esfuerzo de la voluntad" sino que radica en que es "Cristo quien hace que la Iglesia salga de sí misma".

"'Iglesia en salida' no es una expresión de moda que yo me inventé. Es el mandato de Jesús, que en el Evangelio de Marcos pide a los suyos que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio "a toda criatura". La Iglesia o es "en salida" o no es Iglesia", ha subrayado.

De esta forma, el Papa ha advertido del riesgo de una Iglesia que no sea "en salida" al encuentro del mundo que se convierte "en una asociación espiritual" o "una multinacional para lanzar iniciativas y mensajes de contenido ético-religioso".

"Nada malo, pero no es la Iglesia. Esto es un riesgo para cualquier organización estática en la Iglesia. Se termina por domar a Cristo. Ya no das testimonio de aquello que hace Cristo, sino que hablas en nombre de una cierta idea de Cristo. Una idea poseída y domesticada por ti. Tú organizas las cosas, te conviertes en el pequeño empresario de la vida eclesial, donde todo sucede según un programa establecido, es decir, solo para ser seguido según las instrucciones", ha dicho el Papa.

Finalmente, ha destacado que el bautismo es "suficiente" para convertirse en anunciadores del Evangelio. Y a este respecto ha concluido: "Es inútil ponerse nervioso. No necesitamos organizarnos, no necesitamos gritar. No sirven trucos ni estratagemas. Solo sirve pedir que podamos rehacer hoy la experiencia que te hace decir: "Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros"".