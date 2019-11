Papa Francisco.- El Papa dice que el amor a Jesús "no es un amor de telenovela"

Publicado 31/10/2019 13:45:35 CET

ROMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha dicho que el amor a Jesús "no es de telenovela" sino que es "un amor fuerte", "grande" también hacia "los grandes pecadores" llega "hasta el final".

"Si no llegamos a sentir, a entender la ternura del Amor de Dios en Jesús por cada uno de nosotros, nunca podremos entender qué es el Amor de Cristo. Es un amor así, espera siempre, es paciente También con los grandes pecadores, hasta el final Él ama con esta ternura. No sé si nosotros pensamos a Jesús así tierno, a Jesús que llora, como ha llorado delante a la tumba de Lázaro, como ha llorado aquí, mirando Jerusalén", ha afirmado Francisco en su homilía de la Misa celebrada en la Casa Santa Marta este jueves.

El Pontífice ha reflexionado sobre las lecturas de la liturgia del día y ha destacado que San Pablo en el camino de Damasco "comenzó a entender el misterio de Cristo" hasta el punto de "sentir que el Señor lo acompañaba siempre, en las cosas bellas y en las malas".

"Lo sentía con amor. Y me pregunto: ¿Amo al Señor así? Cuando llegan los malos tiempos, ¿cuántas veces uno siente el deseo de decir: 'el Señor me ha abandonado, ya no me ama' y le gustaría dejar al Señor. Pero Pablo estaba seguro de que el Señor nunca abandona. Él entendió el Amor de Cristo en su propia vida. Este es el camino que nos hace ver Pablo: el camino del amor, siempre, en las buenas y en las malas, siempre y por delante. Esta es la grandeza de Pablo", ha señalado el Papa.

En esta línea, el Pontífice ha subrayado: "Jesucristo fue enviado por el Padre para salvarnos y lo hizo con amor, dio su vida por mí: no hay amor más grande que el dar la vida por el otro. Pensemos en una madre, el amor de una madre, por ejemplo, que da la vida por su hijo, siempre lo acompaña en la vida, en los momentos difíciles, pero aún es poco... Es un amor cercano a nosotros, no es un amor abstracto. El amor de Jesús es un amor yo-tú, yo-tú, cada uno de nosotros, con nombre y apellido".