Papa Francisco.- El Papa dice que una Iglesia que no toma el camino de la "pequeñez" acabará desapareciendo

Publicado 03/12/2019 14:30:50 CET

ROMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha señalado que si la Iglesia no toma el camino de la "pequeñez" acabará desapareciendo al tiempo que ha arremetido contra los cristianos que tratan de imponerse "con la fuerza".

"En una comunidad cristiana donde los fieles, los sacerdotes, los obispos, no toman este camino de la pequeñez, no hay futuro, se derrumbará. Lo hemos visto en los grandes proyectos de la historia: cristianos que trataban de imponerse, con la fuerza, la grandeza, las conquistas... Pero el Reino de Dios brota en lo pequeño, siempre en lo pequeño, la pequeña semilla, la semilla de la vida. Pero la semilla por sí sola no puede. Y hay otra realidad que ayuda y que da fuerza: "Ese día, brotará una yema del tronco de Jesé, brotará un retoño de sus raíces. Sobre él se posará el espíritu del Señor", ha señalado el pontífice.

Francisco ha hecho estas consideraciones en la homilía de la misa que ha celebrado esta mañana en la Casa de Santa Marta en la que también ha valorado que la revelación de Dios siempre comienza en la "pequeñez".

Para el Papa esto no significa "cerrazón en sí mismos", sino más bien "confianza en Dios y, por lo tanto, capacidad de correr riesgos". Así ha exhortado a los fieles a que en Navidad se fijen en el pesebre "donde está la pequeñez de Dios".

Y ha agregado: "La redención, la revelación, la presencia de Dios en el mundo comienza de esta manera y siempre es así. La revelación de Dios se hace en la pequeñez. Pequeñez, ya sea humildad, o muchas cosas, pero en la pequeñez. Los grandes se presentan poderosos, pensemos en la tentación de Jesús en el desierto, en que Satanás se presenta poderoso, dueño de todo el mundo: "Yo te lo doy todo, si tú....". En cambio, las cosas de Dios comienzan brotando a partir de una semilla, pequeñas cosas. Y Jesús habla de esta pequeñez en el Evangelio".