Papa Francisco.- El Papa invita a construir una sociedad "más justa" tras la pandemia

El Papa ha advertido de que todo el sufrimiento causado por la pandemia de coronavirus no habrá servido de nada si no se construye después "una sociedad más justa" y "más equitativa".

"No, todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en realidad, una realidad que nos lleva a una conducta cristiana", ha señalado el Santo Padre en el video mensaje enviado en español con motivo de la vigilia en línea organizada por la Renovación Carismática Católica.

De este modo, ha instado a los cristianos a "construir una realidad nueva" lo que ha señalado como "deber". "Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo", ha dicho.

Francisco ha pedido que el Espíritu dé al mundo "ojos nuevos" y abra la mente y el corazón "para enfrentar este momento y el futuro con la lección aprendida". "Somos una sola humanidad. No nos salvamos solos", ha insistido.

En esta línea, ha manifestado que este tiempo "no habrá sido en vano" sólo si se trabaja "para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo" al tiempo que ha asegurado que de las grandes pruebas de la humanidad, como está siendo la pandemia de COVID-19, "se sale o mejor o peor", pero "no se sale igual". "¿Cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores o peores?", ha cuestionado.