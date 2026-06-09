La Generalitat iza una bandera del Vaticano en la fachada por la visita de León XIV

El Papa León XVI durante un encuentro con los voluntarios, en Ifema Madrid, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). En este acto se ha producido el saludo y encuentro del Santo Padre con los voluntarios que han trabajado en los distintos actos de la vis - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Generalitat ha izado este martes por la mañana una bandera Vaticana en su fachada con motivo de la visita del Papa León XIV a Cataluña.

La bandera se ha alzado en el balcón principal, por encima del tapiz con el escudo de la Generalitat que habitualmente está colgado en el balcón.

No está previsto que el Papa visite la Generalitat, aunque se hospedará muy cerca, en la sede del arzobispado de Barcelona, junto a la Catedral de Barcelona.

Se prevé que el Papa mantenga en esta visita una audiencia privada con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El Pontífice inicia este martes su segunda etapa del viaje apostólico a España en Cataluña, y se prevé su llegada a las 12.25 al Aeropuerto de Barcelona.

A las 13 llegará a la Catedral de Barcelona para celebrar el rezo de la hora media, y a las 20 habrá una Vigilia de oración en el Estadi Olímpic.