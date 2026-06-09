El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, visita el Centre Internacional de Mitjans (CIM) en Barcelona - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmado este martes por la mañana que "Catalunya está preparada para la visita de León XIV" durante su visita al Centre Internacional de Mitjans (CIM), instalado en la Fira de Barcelona Montjuïc.

Considera que el evento que sitúa a Catalunya en el centro de la atención internacional y que representa una oportunidad de proyección institucional, cultural y social, informa la Conselleria en un comunicado.

Ha añadido que la visita es una noticia extraordinaria "para los católicos, que reciben a la máxima autoridad de la Iglesia, pero también para el conjunto de la sociedad", porque le ha definido como una de las principales voces globales en la defensa de la dignidad de las personas, los derechos humanos, la paz, el diálogo y la cohesión social.

Por eso, afirma que la visita trasciende el ámbito estrictamente religioso y tiene una dimensión internacional: "Las palabras y los gestos del Papa tienen una repercusión global. Su visita genera interés en todo el mundo y sitúa a Catalunya en la agenda informativa internacional".

EL VIAJE

El Papa llegará este martes a mediodía a Barcelona y, en el marco de una agenda que combina actos de carácter religioso, institucional y social, participará en el rezo de la sexta hora en la Catedral, mantendrá una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau Episcopal, y presidirá una vigilia de plegaria en el Estadi Olímpic.

El miércoles visitará la cárcel Brians 1, donde escuchará el testimonio de dos internas, después se desplazará hasta Montserrat para participar en el rezo del Rosario y la Salve, mantendrá un encuentro en el barrio del Raval de Barcelona con entidades y presidirá una misa en la Basílica de la Sagrada Familia.